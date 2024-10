X FACTOR 2024: Inizio dei Bootcamp con JAKE LA FURIA e ACHILLE LAURO

X Factor 2024 entra nella sua fase cruciale con l’inizio dei Bootcamp, dopo la conclusione delle Audizioni. Questa serata, 3 ottobre, rappresenta un momento fondamentale per i giudici Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi, che dovranno costruire le loro squadre di talenti. Ogni giudice ha solo 4 sedie disponibili, un numero mai così ridotto, e dovrà affrontare il temuto meccanismo degli “switch” fino all’ultima esibizione, potendo decidere di sostituire un concorrente con un altro.

L’inizio della puntata, condotta da Giorgia, prevede un confronto diretto tra i giudici. A questo punto, i quattro scopriranno i concorrenti assegnati loro dal team musicale, formati per ogni squadra di 12 artisti. Questa fase di strategia è intensamente competitiva, poiché i concorrenti devono non solo conquistare una sedia, ma anche mantenerla fino alla fine.

Dopo aver ufficializzato le squadre, i primi a condurre i Bootcamp saranno Jake La Furia e Achille Lauro, che rivedranno i propri dodici concorrenti per decidere i quattro che accederanno alla fase successiva degli Home Visit. Gli altri giudici assisteranno e commenteranno le scelte, talvolta offrendo consigli ai concorrenti in gara.

Il programma andrà in onda questa sera alle 21:15 su Sky Uno e sarà disponibile in streaming su NOW, anche on demand, e su Sky Go. Ogni martedì alle 21:30, gli episodi saranno trasmessi in chiaro su TV8.

Questa fase dei Bootcamp rappresenta un momento decisivo nella competizione, mettendo alla prova non solo il talento dei concorrenti ma anche le capacità strategiche dei giudici, in un contesto di alta tensione e grandi aspettative.