X FACTOR 2024: Iniziano i Live Show

X Factor 2024 è ufficialmente iniziato con i Live Show che sono partiti giovedì 24 ottobre. Dopo Audizioni, Bootcamp e Home Visit, 12 artisti sono pronti a sfidarsi nel sogno di esibirsi il 5 dicembre a Napoli, in Piazza del Plebiscito, in una prima finale “in esterna” per il format. L’evento sarà gratuito e organizzato con il Comune di Napoli, con prenotazioni su Ticketone dal 30 ottobre.

La conduzione dello show è affidata a Giorgia, al suo debutto come presentatrice. I giudici Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi guideranno squadre di tre artisti, seguendo la creazione delle performance. Durante il primo Live Show, i concorrenti si esibiranno in due manche con cover di celebri brani italiani e internazionali, seguite da manche tematiche, tra cui la giostra e l’esecuzione di brani inediti.

Le squadre comprendono artisti come Les Votives, un trio di Milano con uno stile rock, e Lorenzo Salvetti, un giovane di Verona con un forte background musicale. La band I Patagarrì, con un’interpretazione jazz vivace, completa la squadra di Achille Lauro. Jake La Furia presenta i The Foolz, un quintetto rock, e Francamente, un progetto musicale attivo tra Torino e Berlino.

Manuel Agnelli guida unendo stili diversi con artisti come Danielle, un cantautore, e i PUNKCAKES, che miscelano rock e attivismo. Da parte sua, Paola Iezzi supporta Pablo Murphy, un cantautore italo-scozzese, e LOWRAH, che porta la musica urban in Italia. Dimensione Brama è un gruppo romano che combina musica, parole e gesti in performance innovative.

Ospite del primo Live Show sarà Ghali, un artista di successo con numerosi dischi di platino. Il suo recente brano “Niente Panico” riflette la sua crescita personale ed artistica. I Live Show andranno in onda ogni giovedì alle 21:15 su Sky Uno e saranno disponibili anche in streaming.

In aggiunta, ci saranno vari appuntamenti legati alla stagione, come l’Ante Factor, il recap Road To e X Factor Daily, per seguire da vicino le emozioni e i percorsi dei concorrenti. I canali ufficiali e i social media offriranno aggiornamenti costanti.