X FACTOR 2024: Dimensione Brama Eliminati – Analisi e Voti

Sono iniziati i Live Show di X Factor 2024, e i primi eliminati sono stati i Dimensione Brama. Dopo le Audizioni, il Bootcamp e gli Home Visit, i 12 artisti si sfideranno sul palco per arrivare alla finale del 5 dicembre in Piazza del Plebiscito a Napoli. La conduzione è affidata a Giorgia, al suo esordio come presentatrice di un show in diretta, durante il quale ha dimostrato empatia con i concorrenti e grande emozione sul palco.

La giuria composta da Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi guiderà i concorrenti, suddivisi in squadre da tre artisti, attraverso le diverse fasi delle performance. Nel primo Live Show, andato in onda giovedì 24 ottobre, gli artisti hanno interpretato brani famosi, con manche a tema, la giostra e la presentazione di brani inediti nelle prossime settimane.

Nel corso della seconda manche, prendono parte al ballottaggio Pablo Murphy e altri artisti. Vengono espressi i voti per le esibizioni: Lorenzo Salvetti e Margherita ricevono 7,25, i PUNKCAKE 7,00, Francamente 7,50, mentre Pablo Murphy ottiene solo 4,00, giudicato non convincente. Altri artisti come EL MA, I PATAGARRI e altri ricevono voti tra 6 e 7, evidenziando performance di diverso livello.

Nella prima manche, i Dimensione Brama vanno al ballottaggio. Gli artisti sono valutati con voti che vanno da 6,00 a 6,50 per diverse performance, con critiche costruttive su arrangiamenti e interpretazioni. Giorgia, con un voto di 8,50, si distingue per la sua voce perfetta ed emozionante.

Le squadre sono così composte: Achille Lauro ha Les Votives, Lorenzo Salvetti e I PATAGARRI; Jake La Furia ha The Foolz, Francamente ed EL MA; Manuel Agnelli è affiancato da Danielle, PUNKCAKE e Mimì; Paola Iezzi ha Pablo Murphy, LOWRAH e Dimensione Brama.

Ospite del primo Live Show è Ghali, artista iconico che ha recentemente pubblicato il singolo “Niente Panico”. I Live Show vanno in onda tutti i giovedì su Sky Uno, con appuntamenti speciali e contenuti extra disponibili su vari canali social e piattaforme streaming.