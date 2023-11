X Factor 2023, stasera terzo live: anticipazioni

Terzo live oggi giovedì 9 novembre per X factor 2023. 2023. L’appuntamento è alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, e sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go. I 4 giudici Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Morgan e le rispettive squadre si sfideranno con 11 canzoni simbolo della “musica ribelle” che hanno segnato la storia della musica, tra politica e sociale, che hanno saputo stimolare riflessioni e dibattito.

Le assegnazioni del terzo live

Per la squadra di Fedez – che ha dovuto salutare Asia, eliminata nella seconda puntata dei live – Maria Tomba si esibirà in una cover di ‘Sono Un Ribelle Mamma’ degli Skiantos, Sarafine porterà una sua rivisitazione di ‘Get Up, Stand Up’ dei The Wailers.

Per la squadra di Ambra, Gaetano De Caro proporrà una cover di ‘Born This Way’ di Lady Gaga, Angelica canterà ‘Generale’ di Francesco De Gregori, Matteo Alieno salirà sul palco con ‘Non è per sempre’ degli Afterhours.

Per la squadra di Dargen, Il Solito Dandy si esibirà sulle note di ‘Compagno di scuola’ di Antonello Venditti, Settembre porterà ‘Girls Just Want To Have Fun’ di Robert Hazard (nella versione di Cyndi Lauper), gli Stunt Pilots canteranno una cover di ‘Nessuno Mi Può Giudicare’ di Caterina Caselli.

Per la squadra di Morgan, Selmi porterà una cover di ‘La Libertà’ di Giorgio Gaber, i SickTeens canteranno ‘Rebel Rebel’ di David Bowie, mentre gli Astromare, ripescati della seconda puntata, si esibiranno con ‘Anyway’ dei Genesis.

Ospiti della puntata Colapesce Dimartino

Ospiti della puntata di oggi saranno Colapesce Dimartino, i due cantautori dei record che porteranno per la prima volta dal vivo, in attesa di vederli in concerto nei club dal 23 novembre, il nuovo singolo ‘Sesso e architettura’ tratto dal loro ultimo album ‘Lux Eterna Beach’.