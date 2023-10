X Factor 2023, stasera le Home Visit: ultimo step in attesa dei Live

X Factor 2023, stasera alle 21.15 ultimo step di selezioni prima dei live e ultima chance per i concorrenti di essere tra i protagonisti del talent Sky. Arriva infatti il momento delle Home Visit dello show. È la fase conclusiva delle selezioni di quest’anno, il momento in cui i 4 giudici individueranno i 12 protagonisti che saranno in gara ai Live Show. Dopo la corsa delle Audition e dei Bootcamp, al termine della quale Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico, Morgan hanno ristretto la rosa dei concorrenti a 20 artisti, 5 per ciascuno, ora i giudici ritroveranno i propri artisti arrivati fin qui.

Home Visit: le due giorni ‘private’ tra giudici e concorrenti

Le Home Visit che si svolgeranno in una atmosfera intima e “privata”, molto personale, limitata solo a giudici e concorrenti. Per quasi due giorni interi, il giudice con la propria squadra saranno lontani da ogni distrazione che distolga l’attenzione dalla musica. Un’occasione preziosa, per i giudici, per conoscere meglio i ragazzi che hanno selezionato fin qui in vista della decisione più difficile; e per i concorrenti, per mostrare ancora una volta, in un clima più informale, quanto sia forte in loro la voglia di accedere tra i 12 protagonisti di questa edizione.

I 5 artisti di ogni squadra dovranno esibirsi ancora una volta davanti al proprio giudice, soprattutto potranno chiedere lui consigli, parlarsi in maniera sincera e quasi confidenziale in un contesto lontano dalle luci di uno studio tv e dal pubblico sugli spalti: un modo per iniziare a stringere un rapporto fatto di armonia e fiducia e ricevere suggerimenti che saranno preziosi qualunque sia la scelta. E la scelta non sarà affatto facile, dal momento che ogni giudice ha composto personalmente la rosa di artisti da portare con sé.

Gli artisti arrivati fin qui: chi sono

Nelle Home Visit, l’appuntamento di oggi alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e in streaming su Sky Go, Fedez ascolterà ancora una volta Lorenzo Bonfanti, 30enne di Civate (Lecco); Sara Sorrenti, 34 anni di origini calabresi e ora a Bruxelles; Giulia Petronio, 23enne di Milano; Maria Tomba, 20enne di San Bonifacio (Verona) ora a Milano; Asia Leva, 18enne di Sezze (Latina). Ambra si ritroverà di fronte a Gaetano De Caro, 16 anni di Casamassima (Bari); gli Isobel Kara, due ragazzi di 23 e 26 anni di Taranto; Jacopo Martini, 27 anni di Roma; Matteo Pierotti, 24 anni di Roma; Angelica Bove, 20 anni di Milano. Dargen incontrerà nuovamente Andrea Settembre, napoletano 21enne; Fabio D’Errico, 33 anni di San Giovanni Rotondo (Foggia); gli Stunt Pilots, trio di 24 e 25enni che vivono a Berlino; Edoardo Brogi, 26 anni di Montespertoli (Firenze); Fabrizio Longobardi, 29 anni di Roma. Morgan valuterà le esibizioni di Niccolò Selmi, 22 anni da Lucca; Animaux Formidables, una coppia “mascherata” di Torino; i Manifesto, due ragazzi di 19 e 20 anni di Civitavecchia (Roma); Anna Castiglia, 23 anni di Torino; Sickteens, trio di 19 e 20enni di Reggio Emilia.

Tutto pronto, allora, per la partenza dei Live di X Factor 2023 del 26 ottobre, in questa edizione inedita e appassionante, con una sfida apertissima e ricca di talento. Per capire chi ne farà parte manca un solo step: quali saranno i 12 concorrenti ufficialmente in gara a #XF2023?