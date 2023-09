X Factor 2023, prima standing ovation per Asia – Video

Per la 18enne di Sezze una personale versione di ‘I Like It’ di Cardi B

Al via X Factor 2023 con la prima puntata delle audizioni che ha visto l’esordio della nuova giuria composta da Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico, Morgan e la confermatissima Francesca Michielin alla conduzione.

La prima standing ovation ieri è stata per Asia Leva. La 18enne di Sezze (Latina) si è presentata sul palco di X Factor – in onda tutti giovedì alle 21.15 su Sky e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand – con la sicurezza di chi ha le idee chiarissime su cosa vuole fare. La sua performance a 360°, con una personale versione di ‘I Like It’ di Cardi B, sulla quale ha riscritto interamente una strofa, è quello che ha convinto i giudici a darle i 4 sì che le garantiscono l’accesso ai Bootcamp. (Immagini concesse da Sky)