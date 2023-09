X Factor 2023, novità e giudici: Morgan confermato

Tutte le novità su X Factor 2023: cosa cambia rispetto all’ultima edizione e le parole dei giudici, Morgan compreso.

La lunga attesa è finita. Manca sempre meno all’inizio di X Factor 2023, diciassettesima edizione del talent di Sky. A lungo a rischio lo scorso anno, quando sembrava che la storia dello show sulla piattaforma satellitare dovesse concludersi, è riuscito alla fine a meritarsi la conferma almeno per un’altra stagione, con un nuovo partner discografico (Warner Music), un nuovo showrunner (Paola Costa) e un grande ritorno in giuria: Morgan.

Il cantautore brianzolo, che poche settimane fa era stato al centro di furiose polemiche per una sua offesa omofoba durante un concerto tenuto a Selinunte, è stato confermato al suo posto. E ha approfittato, com’è giusto che sia, della prima conferenza stampa a disposizione per chiarire del tutto la sua posizione e fare un gesto concreto a favore delle comunità che si sono sentite offese dalla sua uscita a vuoto.

X Factor 2023: Morgan devolverà metà del cachet

Come già anticipato nelle scorse settimane, dopo il caos mediatico che si è venuto a creare a causa della sua ambigua esplosione ed espressione nell’ormai celebre concerto di Selinunte, Morgan ha deciso di devolvere metà del suo cachet in beneficenza. I vertici di Sky, dopo aver sottolineato di aver preso le distanze dalle parole del cantautore, hanno spiegato di aver accettato le sue scuse, soprattutto grazie al gesto concreto che le ha seguite.

Morgan

L’artista brianzolo ha infatti deciso di donare metà del suo cachet alla fondazione Casa Arcobaleno, che si occupa di sostenere le persone che scelgono di fare coming out e vengono allontanate dalle proprie famiglie.

Nel dare questo annuncio, l’ex Bluvertigo non è voluto entrare nel dettaglio di quanto accaduto in Sicilia. Si è limitato a parlare di “evidente errore linguistico” e parzialmente a giustificarsi sottolineando come quel passaggio estrapolato dal contesto non abbia dato il senso di ciò che è davvero successo.

Le parole dei nuovi giudici

Per quanto riguarda le reali novità del talent, ci sarà una sorta di ritorno alle origini. Da giovedì 14 ottobre partiranno i casting e ci sarà un ritorno alle home visit nella fase finale delle audizioni. A quanto pare ci sarà spazio anche per un paio di artisti che già circolano sulla scena da un po’ di tempo, ma che hanno deciso di mettersi alla prova in un contesto diverso.

Al centro del programma, come in ogni edizione, ci saranno sempre loro, i quattro giudici. Se Ambra ha raccontato di non essere interessata ai “cloni“, Fedez ha confermato che non cambierà linea rispetto alla sua condotta in passato. Dargen si è proposto anche come guida di ragazzi “che stanno compiendo una scelta difficile“, mentre Morgan, forse mettendo le mani in avanti rispetto alle aspettative, ha tenuto a specificare che nel programma si fa televisione, non musica, anche se in alcuni casi ci si può riuscire.

Infine, inevitabile il passaggio sulle passate polemiche che hanno coinvolto alcuni giudici, su tutti proprio Morgan e Fedez. Se l’artista brianzolo sottolinea di aver visto il rapper molto maturato, il marito di Chiara Ferragni ha parlato di semplice competizione. Per ora dunque nessuna nube all’orizzonte.