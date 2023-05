X Factor 2023: Morgan in giuria con Fedez, Ambra e Dargen D'Amico

Sarà un nuovo e sorprendente X Factor, tra conferme e attesi ritorni. Primo fra tutti quello di Morgan che ha confermato le voci degli ultimi giorni che lo vedevano di nuovo al tavolo dello show Sky Original prodotto da Fremantle, in arrivo a settembre su Sky e in streaming su Now. A X Factor 2023 Morgan sarà in giuria insieme a Fedez, Ambra e Dargen D’Amico. Alla conduzione Francesca Michielin.

“Diamo il via a X Factor 2023 con un’energia e una convinzione più forti che mai – dichiara Antonella d’Errico, Executive Vice President Content di Sky Italia – Uno show che è la spina dorsale dell’intrattenimento Sky, paradigma per un nuovo modo di fare e intendere lo spettacolo, capace di vivere non solo in tv ma diffusamente su tutti i media, grazie al lavoro e al talento di artisti e professionisti straordinari, on e off the screen. Siamo felici di riavere con noi quell’esplosione di talento che è Francesca Michelin, che lo scorso anno ha superato con freschezza e personalità un esame tra i più complessi e intriganti della sua carriera. E siamo pronti a dare il via a uno show che è una macchina gigantesca, contemporanea e in continua evoluzione, ma sempre con i piedi ben saldi nella propria storia: diamo il bentornato a Morgan, che di X Factor è un pezzo di storia, ad affiancare il talento di Fedez – al suo settimo X Factor – e di Ambra e Dargen. Noi e Fremantle siamo pronti per dare al pubblico uno show spettacolare e appassionante”.

“Siamo molto felici di riaccendere, insieme con Sky, questa nuova stagione di X Factor – afferma Marco Tombolini, Ceo Fremantle – realizzare questo programma è una sfida che ogni anno ci spinge ad alzare l’asticella. L’obiettivo è intercettare i futuri talenti, i gusti musicali e raccontare una generazione bellissima. Lo faremo con Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Fedez, garanzia di una giuria di grandissima qualità, competenza ma, soprattutto, mentori appassionati dei nostri ragazzi. Accanto a questo meraviglioso terzetto, un giudice storico come Morgan, che al tavolo di X Factor ha lasciato sempre il segno. Un cast importante impreziosito dalla presenza di Francesca Michielin, che su questo palco è nata come cantante e si è affermata come brava conduttrice”.

Anche quest’anno Rtl 102.5 è la radio ufficiale di X Factor. Stories Partner di X Factor è Vanity Fair Italia, brand di Condé Nast diretto da Simone Marchetti.