X Factor 2023, Morgan dopo la bufera: ecco perché è ancora tra i giudici

X Factor 2023, nonostante la bufera Morgan resta tra i giudici del talent di Sky. Ma qual è il motivo? A spiegarlo è Antonella D’Errico, evp content di Sky Italia, durante la conferenza stampa di presentazione della nuova edizione che prende il via giovedì 14 settembre alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su Now, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go.

Con la donazione di metà del suo cachet all’associazione Casa Arcobaleno che accoglie i ragazzi cacciati di casa in seguito al coming out sull’omosessualità, Morgan, ha detto D’Errico, “ha reso molto concrete le sue scuse” dopo l’insulto omofobo pronunciato durante un concerto a Selinunte contro uno spettatore che lo contestava.

D’Errico ha aperto la conferenza stampa affrontando il tema, definito all’americana “l’elefante nella stanza”. E dopo aver ribadito che Sky condanna ogni manifestazione di omofobia ed è molto impegnata sul fronte dell’inclusione, sollecitata da una domanda dell’Adnkronos sull’ammontare della donazione di Morgan (e quindi del suo cachet), D’Errico ha non ha voluto naturalmente rivelare la cifra ma ha spiegato che si tratta di una cifra “consistente”. Poi è stato lo stesso Morgan a voler dare la misura del gesto, spiegando “che la donazione servirà a ristrutturare 4 appartamenti che verranno destinati all’accoglienza di ragazzi cacciati dalle loro famiglie per le loro scelte sessuali”.

A chiudere l’argomento è intervenuta Sarah Varetto, evp communication e inclusion di Sky Italia, spiegando che la donazione è già stata effettuata.