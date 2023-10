X Factor 2023, Fedez: "Ok dei medici per tornare in tv nei live"

Fedez riceve il via libero per tornare a X Factor 2023 e partecipare ai live, al via dal 26 ottobre su Sky. “Oggi mi hanno fatto il certificato medico per partecipare a X Factor”, dice il rapper, in una diretta su Instagram, rispondendo ai fan che gli chiedevano notizie sulla sua salute. Il 34enne è reduce dal ricovero all’ospedale Fatebenefratelli di Milano per l’emorragia provocata da due ulcere.

“Sto meglio – ha spiegato – e dalla prossima settimana tornerò anche ad allenarmi”, ha aggiunto Fedez. Su Instagram, nei giorni scorsi, il rapper ha documentato il viaggio a Manchester, con l’ok dei medici dopo le analisi e i risultati dell’emocromo, per assistere al concerto di Blink 182. In alcune stories, Fedez ha spiegato di aver perso circa 10 chili nell’ultimo travagliato periodo e nei prossimi giorni tornerà a svolgere attività fisica per recuperare la forma.

X FACTOR 2023, A CHE PUNTO SIAMO

Domani, su Sky Uno e su Now dalle 21.15, come ogni giovedì torna X Factor 2023: andrà in onda la puntata di Home Visit, già registrata, in cui ogni giudice dovrà portare la propria squadra da 5 a 3 concorrenti. A sfidarsi infatti nella prima puntata dei Live saranno come da tradizione 12 concorrenti.

Dopo la corsa delle Audition e dei Bootcamp, al termine della quale Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico, Morgan hanno ristretto la rosa dei concorrenti a 20 artisti, 5 per ciascuno, ecco le Home Visit che si svolgeranno in una atmosfera intima e ‘privata’, molto personale, limitata solo a giudici e concorrenti.

Per quasi due giorni interi, il giudice con la propria squadra saranno lontani da ogni distrazione che distolga l’attenzione dalla musica.

I 5 artisti di ogni squadra dovranno esibirsi ancora una volta davanti al proprio giudice, soprattutto potranno chiedere lui consigli, parlarsi in maniera sincera e quasi confidenziale in un contesto lontano dalle luci di uno studio tv e dal pubblico sugli spalti

Fedez ascolterà ancora una volta Lorenzo Bonfanti, 30enne di Civate (Lecco); Sara Sorrenti, 34 anni di origini calabresi e ora a Bruxelles; Giulia Petronio, 23enne di Milano; Maria Tomba, 20enne di San Bonifacio (Verona) ora a Milano; Asia Leva, 18enne di Sezze (Latina).

Ambra si ritroverà di fronte a Gaetano De Caro, 16 anni di Casamassima (Bari); gli Isobel Kara, due ragazzi di 23 e 26 anni di Taranto; Jacopo Martini, 27 anni di Roma; Matteo Pierotti, 24 anni di Roma; Angelica Bove, 20 anni di Milano.

Dargen incontrerà nuovamente Andrea Settembre, napoletano 21enne; Fabio D’Errico, 33 anni di San Giovanni Rotondo (Foggia); gli Stunt Pilots, trio di 24 e 25enni che vivono a Berlino; Edoardo Brogi, 26 anni di Montespertoli (Firenze); Fabrizio Longobardi, 29 anni di Roma.

Morgan valuterà le esibizioni di Niccolò Selmi, 22 anni da Lucca; Animaux Formidables, una coppia ‘mascherata’ di Torino; i Manifesto, due ragazzi di 19 e 20 anni di Civitavecchia (Roma); Anna Castiglia, 23 anni di Torino; Sickteens, trio di 19 e 20enni di Reggio Emilia.