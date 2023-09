X Factor 2023, Audizioni: la prima puntata

Cos’è successo nella prima puntata di Audizioni di X Factor 2023: quali cantanti sono passati alla fase successiva.

Ha preso il via X Factor 2023, diciassettesima edizione del talent musicale che ha regalato alla musica italiana talenti come Marco Mengoni e i Måneskin. Condotto per il secondo anno consecutivo da Francesca Michielin, altra star venuta fuori dal programma, quest’anno ha incuriosito gli spettatori soprattutto per il grande ritorno di Morgan, al tavolo dei giudici dopo nove anni, oltre che per la presenza di Fedez, Ambra Angiolini e Dargen D’Amico.

Fin dalla prima puntata delle Audizioni non sono mancate le sorprese e le grandi rivelazioni, oltre che i momenti di grande emozione e intensità. Scopriamo insieme tutto quello che è successo nel primo appuntamento già andato in archivio dell’edizione numero 17 del talent.

X Factor 2023, Audizioni prima puntata: chi è passato

La puntata è iniziata in maniera scoppiettante con il concorrente Edoardo Brogi, cantautore toscano che ha creato dibattito per la sua bellezza e per le sue movenze tipicamente R&B. Per lui tre sì e un no da parte di Fedez grazie alla sua esibizione con Stolen Dance di Milky Chance. Quattro sì invece per il Collettivo, un gruppo formato da quattro giovani ragazzi siciliani, Oreste, Quello, Zzama e Lele, grazie al loro inedito Sottone dannato.

Giudici X Factor 2023

Grandi emozioni per l’esibizione di Matteo Alieno con Io non piango di Franco Califano, premiata con quattro convintissimi sì. Ce l’ha fatta senza grandi difficoltà anche il napoletano Andrea Settembre con Me staje appennenn’ amò di Liberato. Eleganti e talentuosi, passano anche gli Spaziocalmo grazie alla loro cover di Summer On a Solitary Beach di Franco Battiato.

Riescono a passare alla fase successiva anche il rapper Matsby (Matteo Martire) con l’inedito Lacrime sugli occhi e Giulia Petronio con Je Veux. Grande successo anche per Asia Leva, in arte Groan, artista che sogna di fare la performer e conquista il tavolo con I Like It di Cardi B. Tra i momenti più emozionanti della serata va poi segnalata la versione di La notte di Arisa portata da Angelica Bove, capace di far commuovere Ambra.

Superano questa fase anche Filippo Ferro con la cover di Glory Box dei Portishead, Clelia Scalzo con Back to Me, Pasquale Arpaia, in arte Pasq, con Mount Everest di Labrinth, Animaux Formidable, il duo di gatti randagi che canta We Are All Animals, Stunt Pilots con una cover di Kiss di Prince, Sara Sorrenti con Malati di gioia e gli Astromare, diciassettenni amanti del rock and roll, capaci di incendiare il palco con un mashup di Whole Lotta Shakin’ Going On e Great Balls of Fire di Jerry Lee Lewis.

X Factor finisce qui: i cantanti eliminati alle prime Audizioni

Non sono mancati ovviamente anche i bocciati in questa prima puntata dell’edizione 2023 di X Factor. Non ce l’ha fatta, ad esempio, nonostante due sì ottenuti, Anna Lucia Spinosa, in arte Lusi, bocciata con la sua versione di Sweet Dreams di Marilyn Manson. Hanno lasciato senza parole il pubblico e buona parte del tavolo anche i Papercats, con una versione decisamente imprecisa di What’s My Age Again? dei blink-182, fatti fuori con tre no.

Vince il premio per il brano più virale della serata Elisabetta Mattia con Sorridi alla vita, bocciato con quattro no, mentre si regalano quindici minuti di celebrità Eyezxx e Simbaxx con Io mi faccio schifo, che conquista il solo Morgan. Niente da fare anche per Pietro Sinopoli, in arte Retro, con l’inedito Non dire no, Giulia Cammarata, nonostante una cover interessante di Sally di Vasco Rossi, per Enrico Polloni, macchietta della serata con la sua 70 cammelli, per Alessandro Antonini, in arte Mede, con Stazione, per Bianca Ventura con Toxic di Britney Spears.