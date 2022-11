X Factor 2022, Rkomi e Beatrice Quinta innamorati? Cosa succede tra i due

L’amore irrompe a X Factor 2022? “Sono un po’ imbarazzato, ieri quando ci siamo guardati mentre ti esibivi è scattato qualcosa in me. Credo che qualcosa sia successo, volevo chiederti se per te è lo stesso”: a mettersi in gioco così è il giudice Rkomi nei confronti di Beatrice Quinta, la giovane cantante siciliana del Roster di Dargen D’Amico. Esibendosi sulle note note di ‘Fiori rosa, fiori di pesco’ di Lucio Battisti, la concorrente si è anche avvicinata al tavolo dei giudici, scambiandosi degli intensi sguardi con Rkomi che dopo ha deciso di raggiungerla nel loft. La clip dello scambio tra i due è stata pubblicata sul sito ufficiale del talent in onda su Sky. “Parliamone quando finisce X Factor, che dici? Potrebbe metterti in una posizione scomoda”, ha replicato la cantante aggiungendo: “Anche se io sono fan delle posizioni scomode. Vuoi un abbraccio?”.