X Factor 2022, Linda Riverditi favorita per la vittoria. Fedez avanti tra i giudici

È Linda Riverditi la favorita per la vittoria della nuova edizione di X-Factor 2022, il talent show di Sky giunto alla sedicesima edizione. Alla vigilia della partenza dei Live, la cantante della squadra di Fedez si piazza in cima alla lavagna di Planetwin365 a 4,25, davanti a Lucrezia Maria Fioritti a 5,25 e a Matteo Orsi a 6 volte la scommessa. Tra i giudici, Stanleybet.it punta sul “veterano” Fedez a 2,50, con Dargen D’Amico che insegue a 3 volte la scommessa e Rkomi a 3,50; ultima Ambra Angiolini a 4 volte la posta.

Tra i concorrenti, i Santi Francesi si piazzano appena ai piedi del podio a 6,25, davanti a Giorgia Turcato (Joélle) a 7,50, con i Disco Club Paradiso e Jacopo Rossetto (in arte Iako) a 7,75, mentre si sale a 9,50 per il successo degli Omini. Doppia cifra, a 13, per Matteo Siffredi e Beatrice Quinta, poi a 21 il successo di Gaia Eleonora Cipollaro (in arte Dadà) e i Tropea ultimi a 26. MSC/Agipro