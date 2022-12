X Factor 2022, le pagelle della Finale:

Le pagelle della Finale di X Factor 2022: i promossi e bocciati della sedicesima edizione del talent, condotta da Francesca Michielin.

X Factor 2022 è giunto a conclusione: è il momento di tirare le somme. Anche nella prima edizione condotta da Francesca Michielin, lo spettacolo non è mancato, specialmente nella Finale. Tornare al Forum è stato emozionante per tutti coloro che hanno partecipato a questo grande show, dagli organizzatori al pubblico presente. E le emozioni si sono riverberate con forza anche sui giudici, mai così coinvolti, quasi alla commozione.

X Factor 2022: le pagelle dei giudici

Fedez: 7

Presenta il nuovo singolo super spoilerato. Ammette di essersi fatto una canna con i Tropea. Si lascia andare a commenti improvvidi e finisce per arrivare terzo. Non il massimo della serata, ma l’edizione l’ha condotta egregiamente.

Fedez

Rkomi: 8

Medley adrenalinico, degno della sua prima volta da giudice. Ha portato fino alla finale gli artisti più completi di questa edizione. E ha meritatamente vinto, dimostrando un grande fiuto.

Ambra: 6

Si trasforma in Britney Spears per la coreografia, un po’ cringe (non inferno), di T’appartengo. Ma, come ha detto lei, in questa edizione è stata davvero salvata dai Tropea.

Dargen: 6

Fa ballare l’intero palazzetto e si diverte moltissimo a godersi la sua Bea. Sfiora anche la vittoria, e sarebbe stato davvero pazzesco. Alla fine della sua edizione rimarranno i discorsi inconcludenti e qualche momento cringe che da fare invidia ad Ambra e Tropea.

X Factor: le pagelle della Finale

Beatrice Quinta: 7

Nella manche dei duetti viene sovrastata da Francesca (cosa che a tutti gli altri non accade). Si rifà con un buon medley che mette in mostra la sua crescita nel corso del programma. Sfiora il successo, ma non lo avrebbe meritato pienamente. Il secondo posto è già manna dal cielo.

Santi Francesi: 9

Sono stati gli autentici mattatori silenziosi di questa edizione del talent. Senza fare polemiche, hanno messo d’accordo giudici e pubblico, grazie a un’innata eleganza e a un talento evidente e versatile. Perfettamente mostrato, tra l’altro, anche in questa finale, portata a casa con il consueto stile. Bravi bravi.

Santi Francesi

Tropea: 8

Arrivati fin qui come dei miracolati, se viaggiano sulla mediocrità nel duetto con Francesca, incendiano letteralmente il Forum nella seconda manche. Il Best of migliore (e forse la performance della serata) è stato sicuramente il loro.

Linda Riverditi: 7

Al contrario, lei è arrivata al Forum da strafavorita, ma durante l’ultimo appuntamento è stata più sciolta ma meno brillante e potente rispetto ad altri Live. L’esperienza rimarrà comunque indimenticabile per lei, e chissà se al di fuori da qui troverà un percorso già pronto per farla diventare una star. Il potenziale c’è.