X Factor 2022, la terza puntata: assegnazioni e ospiti

X Factor 2022, le assegnazioni della terza puntata: quali canzoni ascolteremo durante il nuovo appuntamento dal vivo del programma.

Prosegue la corsa di X Factor 2022. Dopo aver vissuto con mille emozioni i Live della prima e della seconda puntata, costate care a Matteo Siffredi e Iako, e in generale al roster di Ambra Angiolini e Rkomi, il talent approda al terzo appuntamento dal vivo con grandi aspettative. Stavolta il tema della serata sarà libero e i quattro giudici si stanno sbizzarrendo per scegliere le canzoni da far interpretare ai propri ragazzi. Ecco quali canzoni ascolteremo nel corso di questo appuntamento straordinario.

X Factor 2022: le assegnazioni di Rkomi e Fedez

Privato di uno dei suoi delfini, Jacopo Rossetto, tra i talenti più brillanti che abbiamo potuto ammirare in questa edizione del talent, il rapper di Calvairate dovrà puntare tutto su Joelle e sui Santi Francesi, fin qui la più bella scoperta dei Live.

Per quanto riguarda proprio il talentuoso gruppo ex Amici, stavolta Rkomi ha deciso di assegnare un grande classico della musica italiana, Ti voglio di Ornella Vanoni. Punta invece sulla freschezza e la delicatezza di Joelle, da mettere in luce con la ombrosa Summertime Sadness di Lana Del Rey, un brano dal forte impatto emotivo.

Rkomi, Santi Francesi, Giorgia Turcato, Jacopo Rossetto

Diverso il discorso per Fedez, che arriva fin qui con un percorso netto e con una squadra che non solo non ha subito eliminazioni, ma non è mai stata nemmeno in pericolo. Dopo essere stata fermata dal Covid, Dadà tornerà dal vivo con un classico della canzone napoletana, I’ te vurria vasà. Come promesso, gli Omini porteranno gli Arctic Monkeys, e in particolare la loro Brianstorm. Punta sul repertorio anglosassone anche Linda Riverditi, che ci emozionerà con Still Don’t Know My Name di Labirinth.

Tra poche ore conosceremo anche le assegnazioni di Ambra e Dargen, ma per il momento andiamo a rinfrescarci la memoria con gli ospiti di questa terza puntata.

Gli ospiti della terza puntata di X Factor 2022

Sono due i grandi ospiti di questa nuova puntata del talent di Sky, uno già ampiamente annunciato, l’altro svelato solo a ridosso della serata. Si tratta di due idoli tra loro diversi dei giovanissimi: Yungblud e Sangiovanni.

Un grande debutto per l’artista britannico, tra i protagonisti del revival pop punk in tutto il mondo, ma anche per Sangio, che è stato lanciato sì da un talent, ma “rivale”, Amici di Maria De Filippi. Di seguito il video della sua fluo: