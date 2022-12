X Factor 2022, la finale: ospiti e programma

X Factor 2022, la finale: il programma, gli ospiti e cosa succederà nell’appuntamento del Mediolanum Forum.

L’avventura di X Factor 2022 è arrivata al termine. Dopo un percorso lungo, tortuoso, fatto di mille emozioni, il talent approda per l’ennesima volta al Mediolanum Forum. Sarà l’ultima o ci sarà un futuro? Per ora non è tempo di pensarci. Quel che conta è vivere appieno il presente. “Annunciare il vincitore o i vincitori di X Factor mi gasa parecchio“, ha ammesso Francesca Michielin. Artista che quel palco lo ha vissuto anche in altra veste, vincendo e lanciando in orbita la sua carriera e dando il via a un percorso che l’ha portata fin qui. Ma questa non è la sua edizione del talent. La protagonista non è lei, ma lo saranno invece quattro concorrenti giovani e con la voglia di arrivare, magari, proprio a quei vertici che lei è riuscita a raggiungere.

X Factor 2022: il programma e gli ospiti

Ci sarà spazio per la grande musica, ci sarà spazio per le emozioni alla finale. Un appuntamento cui sono arrivati, attraverso un percorso tortuoso, quattro concorrenti, uno per ogni roster: Linda Riverditi per Fedez, i Santi Francesi per Rkomi, i Tropea per Ambra e Beatrice Quinta per Dargen.

X Factor Dargen, Ambra, Francesca Michielin, Fedez e Rkomi

Saranno loro a contendersi la vittoria, in una finale che vedrà tra gli ospiti i Meduza, il trio di dj italiani che ha conquistato il mondo, e i Pinguini Tattici Nucleari, la band che ha invece più di tutte conquistato il cuore degli italiani negli ultimi anni. Ma ci sarà spazio anche per i giudici, che prenderanno in mano il microfono e canteranno durante la serata, tutti e quattro.

Le parole di giudici e finalisti

Arrivati a questo punto, tutti vogliono vincere, ma soprattutto tutti vogliono godersela e sono orgogliosi di quanto avvenuto lungo tutto questo tribolato percorso cominciato lo scorso giugno e terminato solo nel giorno dell’Immacolata, l’8 dicembre.

“Complicità” è la parola chiave del successo dei Santi Francesi e di Rkomi, secondo la prospettiva del giudice. Forse ancor più che complicità lega invece Dargen e Bea: “Ho guardato lei esprimersi e fiorire“, afferma il rapper, mentre la cantante ha voluto sottolineare che il suo giudice “è stato sempre presente, sul pezzo” e che per questo si sono completati.

La più felice di tutti, fin qui, sembra Ambra, giudice che davvero non pensava, a un certo punto, di poter ambire alla finale: “I Tropea non hanno mai mollato. Io sì, loro no“. Ancora vittima delle emozioni invece Fedez, che non si aspettava che avrebbe vissuto un X Factor del genere: “Questo programma è incredibile. Ogni anno ci casco, ero partito un passo indietro per non farmi trascinare emotivamente, ma nonostante ciò non ce l’ho fatta. Con Rkomi, soprattutto, è nato un rapporto sincero. Ci mandiamo a fare in cu*o e poi ci chiudiamo in camerino e gli chiedo scusa. Quello successo è quello di più vero che si poteva vedere in televisione“.

Ma il rapper ha speso parole al miele anche per la sua Linda: “Abbiamo fatto un lavoro di squadra, sono partito con un passo indietro, senza farmi prendere, poi inevitabilmente il tempo si consolida e diventa un rapporto umano“.

Grande mattatore in conferenza, Fedez ha confermato la sua presenza a Sanremo (probabilmente solo tra il pubblico per sostenere la moglie Chiara Ferragni), e ha anche aperto alla possibilità di rivederlo a X Factor se, come circola nell’ambiente, dovesse dal prossimo anno tornare su Rai 2. Chi invece, per ora, a Sanremo preferisce non tornarci è Francesca Michielin, che ha chiuso la conferenza affermando di volersi concentrare sul suo album, il suo tour e i prossimi progetti musicali. Ed è giusto così.