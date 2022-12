X Factor 2022, la finale: concorrenti e ospiti

X Factor 2022, la finale: chi sono i concorrenti che si contenderanno la vittoria e chi saranno gli ospiti della serata.

Ultimo appuntamento con X Factor 2022. La finale è ormai alle porte, dopo la scoppiettante semifinale che ha tolto il sogno del Forum agli Omini, complice una scelta basata su un minimo di tatticismo da parte di Dargen e Rkomi. Una puntata che ha lasciato il segno, ma che è ormai il passato. Il presente, o meglio il futuro, è l’ultima puntata, in programma al Mediolanum Forum in un giorno di festa, in tutti i sensi: l’8 dicembre. In attesa di saperne di più, scopriamo chi sono i quattro finalisti e qual è stato il loro percorso fin qui.

La finale di X Factor 2022: chi sono i quattro concorrenti

Partiamo da Beatrice Quinta, l’esuberante concorrente palermitana, trapiantata a Milano, del team di Dargen. Tra alti e bassi, la bionda artista che ha fatto perdere la testa (almeno davanti alle telecamere) a Rkomi, ha mostrato una crescita importante, migliorando puntata dopo puntata. Il suo inedito, Se$$o, è uno dei più apprezzati dal pubblico, il suo personaggio ha attirato le simpatie di molti e arriva fino alla finale con il vento in poppa. Parte al terzo posto sulla griglia di partenza, ma pensare che non abbia alcuna possibilità di vittoria sarebbe un errore.

Beatrice Quinta

Gli outsider assoluti di questa finale saranno i Tropea. L’eclettica band del team Ambra è arrivata fin qui, con tutta probabilità, solo per la volontà un po’ di tutti di non far terminare l’avventura della neo-giudice già alla seconda o terza puntata, visto che la formazione è stata coinvolta praticamente in tutti i ballottaggi possibili. Talentuosi ed emozionanti, in grado di vestire del loro stile unico ogni cover, anche appartenente a mondi diversi, hanno ottenuto molto più di quanto si sarebbero aspettati, e sono i candidati principali a chiudere al quarto posto.

Tropea

Molto più concrete le chance di vittoria per i Santi Francesi. Se guardassimo alla meritocrazia, il percorso con cui il duo di Rkomi è riuscito ad arrivare fin qui è il migliore in assoluto. Non partiranno favoriti, ma hanno tutte le qualità per poter insidiare chi occupa in questo momento la pole position. E d’altronde di loro sono tutti davvero innamorati, anche i giudici rivali, che ne hanno più volte tessuto gli elogi, con grande onestà.

Santi Francesi

E chiudiamo con la ragazza che è stata indicata come la favorita assoluta di questa edizione fin dalle Audition. Stiamo parlando di Linda Riverditi, la cantautrice di Alba che ha emozionato tutti con la cover di Coraline, con il suo inedito, con mille altre performance e anche con una fragilità straordinaria messa in mostra e mai celata agli occhi del pubblico. Fedez ha cercato di lavorare con lei più sulla testa che su altri aspetti, e il risultato è stato positivo. D’altronde, in casi del genere meno si tocca, meno guai si possono combinare. Finale conquistata senza alcun problema, ma il bello viene adesso: manterrà le aspettative?

Gli ospiti della finale

Non conosciamo ancora molti dettagli sull’appuntamento conclusivo di X Factor, il grande show del Mediolanum Forum che potrebbe, chissà, essere anche l’ultimo Live nella storia del programma in Italia, visto che difficilmente lo rivedremo su Sky e per ora non sappiamo se rivivrà in altri luoghi.

Nelle ultime battute della semifinale, mentre Fedez viveva il suo dramma per l’eliminazione degli Omini, Francesca Michielin ha però già annunciato i due grandi ospiti dell’attesissima finale: i Meduza, il gruppo di dj italiani che ha conquistato il mondo intero; i Pinguini Tattici Nucleari, la band indie/pop/rock più amata nel nostro Paese.

