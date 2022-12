X Factor 2022, la Finale: chi è il vincitore

X Factor 2022, la Finale: il vincitore della sedicesima edizione del talent di Sky condotto da Francesca Michielin.

Il momento è arrivato. Dopo una lunga avventura attraverso Audizioni, Bootcamp, Last Call e Live, X Factor 2022 è giunto fino alla Finale. Il carrozzone del programma si è spostato nella location più esclusiva del milanese, il Forum di Assago, per uno show da brividi con grande musica, ospiti d’onore importantissimi (Meduza e Pinguini Tattici Nucleari) e quattro grandi concorrenti: Linda Riverditi, Santi Francesi, Tropea e Beatrice Quinta. Chi si è aggiudicato questa nuova edizione del talent? Scopriamolo insieme.

X Factor 2022

X Factor 2022, la Finale: le tre manche

La grande finale di X Factor 2022 si è aperta con un’esibizione dei primi ospiti d’onore di serata, i Meduza, con un medley dei loro successi. Prima di dare il via ai giochi, Francesca Michielin ha svelato la grande novità di questa edizione, ovvero la mancanza di eliminazioni intermedie durante la Finale. Tutti gli artisti si sono esibiti in tutte e tre le manche, fino alla fine.

La prima delle tre manche è stata il duetto con la stessa Francesca Michielin:

– Beatrice Quinta con Acida dei Prozac+;

– Santi Francesi con California dei Phanton Planet;

– Tropea con Somebody to Love dei Jefferson Airplane;

– Linda Riverditi con Take Me to Church di Hozier.

La manche è stata incorniciata da una doppia esibizione di Francesca, prima con Occhi grandi grandi poi con Io non abito al mare, Nessun grado di separazione, Vulcano, Magnifico.

X Factor Dargen, Ambra, Francesca Michielin, Fedez e Rkomi

Prima della seconda manche, il pubblico del Forum si è goduto l’esibizione dei Pinguini Tattici Nucleari, che hanno cantato Giovani Wannabe e Ricordi. C’è stato il tempo di svelare anche la prima classifica di serata, con ex aequo Linda e i Tropea tra i meno graditi. E poi sul palco è salito uno dei giudici di questa edizione, Rkomi, che ha presentato un medley dei suoi successi.

Leggi anche -> Chi è Rkomi, il rapper di Calvairate protagonista a Sanremo

La seconda manche è stata quindi quella Best of, con il meglio delle cover presentate durante il percorso dai ragazzi:

Linda: Coraline dei Måneskin, Waves di Dean Lewis e Still Don’t Know My Name di Labrinth

Tropea: Luna dei Verdena, Insieme a te sto bene di Lucio Battisti e Asilo Republic di Vasco Rossi

Santi Francesi: Un ragazzo di strada de I Corvi, Ti voglio di Ornella Vanoni e Creep dei Radiohead

Beatrice Quinta: Believe di Cher, Tutti i miei sbagli dei Subsonica, Fiori rosa fiori di pesco di Lucio Battisti

Chiusa anche questa manche, a salire sul palco è stato un altro giudice con un medley dei suoi successi, Dargen. E prima di passare alla manche successiva anche Fedez ha regalato al pubblico un medley di brani, oltre al suo nuovo singolo Crisi di Stato.

A un passo dal finalone, con la terza manche, sono state svelate le votazioni della seconda. I meno apprezzati sono stati Beatrice Quinta e i Tropea. Giusto il tempo di qualche ringraziamento e di un’esibizione di Ambra, e si è partiti con la terza manche, quella degli inediti:

– Se$$o di Beatrice Quinta

– Fiori sui balconi di Linda

– Non è così male dei Santi Francesi

– Cringe inferno dei Tropea

Prima di annunciare il vincitore della sedicesima edizione, a sorpresa, Francesca Michielin ha confermato che Sky ha dato ancora fiducia al talent, e che ci sarà una diciassettesima edizione nel 2023. Nemmeno Fedez sembra crederci.

Questa la classifica definitiva del talent: al quarto posto i Tropea, al terzo posto Linda Riverditi, al secondo posto i Beatrice Quinta, e la vittoria quindi va ai Santi Francesi.