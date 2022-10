X Factor 2022, concorrenti nei Live: pronostici, spoiler e indizi

X Factor 2022, concorrenti ai Live: i pronostici sugli artisti che formeranno le quattro squadre dei giudici.

Chiusa anche l’avventura dei Bootcamp e in vista degli attesissimi Last Call, è arrivato il momento di giocare con i pronostici. Quali saranno i concorrenti di X Factor 2022 nei Live? Chi riuscirà a convincere i severissimi giudici, Rkomi, Fedez, Dargen e Ambra, a un passo dall’inizio degli appuntamenti dal vivo. Tra indizi social e spoiler non voluti, ecco i pronostici e le previsioni sui dodici artisti che riusciranno a strappare il pass per l’appuntamento più atteso.

X Factor 2022, concorrenti Live: i pronostici

Partiamo dalla squadra di Rkomi. Dopo la scrematura faticosa dei Bootcamp, il rapper di Calvairate ha deciso di puntare su quattro cantanti, Delì Lin, Manel, Jacopo Rossetto e Giorgia Turcato, e due band, i Violet End e Santi Francesi. La situazione per quanto riguarda i gruppi è piuttosto chiara: i Violet sono piaciuti molto al pubblico e allo stesso giudice, ma durante un’intervista a RTL 102.5 Fedez si è lasciato andare un mezzo spoiler, parlando dei Santi Francesi come “la band di Rkomi”. Un posto sarà quindi, con tutta probabilità, loro.

Rkomi

Più complicato capire chi, tra gli altri quattro, potrà prendersi un posto nel team. Il favorito sembrerebbe essere Jacopo Rossetto, che ha fatto un figurone sia alle Audition che ai Bootcamp, e che sembra il più completo e maturo artisticamente. Resterebbe un ballottaggio a tre tra Delì Lin, Manel e Giorgia Turcato. Se il primo ha emozionato tutti, ma è apparso ancora acerbo, e se Manel ha dovuto faticare per guadagnare una sedia, dopo delle Audition non positive, sembrerebbe avere qualche chance in più la giovane Giorgia, fin qui impeccabile.

Con Fedez abbiamo già un paio di certezze. Una è ufficiale: gli Omini saranno la sua band ai Live. L’altra è quantomeno ufficiosa: il rapper non si priverà di Linda Riverditi, una delle cantanti che più ha messo d’accordo pubblico e critica fin qui, perfetto potenziale simbolo per un’intera generazione. Resta un posto per quattro, e se lo contenderebbero Filippo Ricchiardi, Marco Zanini, Wiam e Gaia Eleonora Cipollaro. Più attardati i due maschietti, il ballottaggio vero potrebbe essere tra Wiam e Gaia, due tipologie di cantanti molto diverse. Sulla prima il rapper potrebbe lavorare di più, la seconda è un progetto già avviato. Nelle logiche del talent la scelta potrebbe quindi ricadere su Wiam, ma a Fedez piace vincere e tenere in squadra Gaia potrebbe dargli maggior garanzie. Puntiamo su di lei.

I pronostici sulle squadre di Dargen e Ambra

Passiamo alle squadre che si sono formate per ultime, nel secondo Bootcamp. Per Dargen la situazione è simile a quella vista per Fedez. Abbiamo una certezza assoluta, l’approdo ai Live dei Disco Club Paradiso, e una mezza certezza, Martina Baldaccini, che tanto è piaciuta al pubblico durante le Audition, pur non dando il meglio nei Bootcamp. Immaginare che Dargen possa rinunciarci però è difficile.

Resterebbe quindi un posto per quattro, e a contenderselo ci sarebbero Irene Pignatti, Beatrice Maria Visconti, Matteo Orsi e Cinzia Zaccaroni. Se il talent fosse basato solo sulla meritocrazia, Cinzia sarebbe la candidata su cui puntare. Come personaggio Beatrice piace molto a Dargen, mentre Irene e Matteo rappresenterebbero una ventata di freschezza. Fare un pronostico è molto complicato, ma a sensazione diamo fiducia a Irene.

X Factor Dargen, Ambra, Francesca Michielin, Fedez e Rkomi

Infine, c’è l’enigma della squadra di Ambra. Qui la lotta è apertissima, non essendoci artisti che si innalzano su un livello molto più altro rispetto ai rivali. Tra le band Angiolini ha scelto di mantenere in squadra Nervi e Tropea, due mondi tra loro molto diversi, e forse non i migliori artisti a disposizione del suo roster nei Bootcamp. Pur piacendole moltissimo i Nervi, è probabile che alla fine possa puntare sui Tropea.

Per gli altri due posti sembrerebbero esserci due ballottaggi a due: da un lato quello tra Cecilia e Lucrezia, dall’altro quello tra Matteo e Francesca. Nel primo caso, un leggero vantaggio potrebbe avercelo Cecilia, alias Talea, l’artista che più ha commosso fin qui Ambra. Nel secondo caso, nonostante un Bootcamp non fatto al meglio, è possibile che Matteo riesca, con la sua spontaneità, a superare al fotofinish Inverno, cantante che ha già un progetto ben definito e con la quale potrebbe essere più difficile lavorare.