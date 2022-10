X Factor 2022, chi sarà il vincitore? I pronostici

X Factor 2022, vincitore: il pronostico dei bookmaker e le nostre previsioni prima dell’inizio dei Live.

Dodici concorrenti, un solo vincitore. X Factor 2022 arriva alla fase dei Live. Ora il gioco si fa davvero duro, e di certezze ce ne sono poche, se non una: tra i dodici artisti arrivati fin qui avremo il vincitore di questa nuova edizione del talent. Con l’inizio degli appuntamenti dal vivo, che saranno in totale sette, partono anche le scommesse. Chi sarà il vincitore? Scopriamo insieme cosa pensano i bookmaker e proviamo a giocare con qualche pronostico.

X Factor 2022: i favoriti per i bookmaker

Fare previsioni sul talent alla vigilia del primo Live, con un percorso ancora lungo davanti e tanti colpi di scena possibili, considerando che molto dipende non solo dalle cover che verranno eseguite e da come sarà l’inedito presentato, ma anche dalle decisioni, spesso imprevedibili, di giudici e pubblico da casa, è davvero difficile. Tuttavia, c’è chi questo lo deve fare di mestiere, come i bookmaker. E secondo loro c’è una sola artista in pole position in questa edizione, e fa parte del team di Fedez.

Fedez

Secondo le quote di Eurobet davanti a tutti in questa edizione partirà Linda Riverditi, la giovane artista piemontese che più di tutti è riuscita a emozionare nel suo percorso fin qui. La sua quota vale 4 volte la posta. Poco indietro troviamo Lucrezia Fioritti e Matteo Orsi a quota 5.

Proseguendo troviamo i Disco Club Paradiso a quota 6, Jacopo Rossetto e Santi Francesi a quota 6.50 e poi a quota 8 Giorgia Turcato e gli Omini, davanti a Beatrice Quinta a quota 9. Molto più attardati, e praticamente con zero chance di vittoria, Matteo Siffredi (13), Dadà (21) e Tropea (26).

I nostri pronostici

I dati su cui si basano i bookmaker per le quote sono sicuramente oggettivi. Ma in una materia come questa, vale la pena affidarsi anche alle sensazioni. Per quanto abbiamo visto fin qui, effettivamente Linda Riverditi è la grande favorita di questa edizione del talent, non insidiata praticamente da nessuno. Se non vincerà, possiamo comunque già darla come certa finalista (salvo “giochetti” da parte dei giudici rivali).

Potranno fare strada, ma difficilmente li vedremo arrivare alla vittoria, e forse nemmeno alla finale, Lucrezia e Matteo. Farà certamente più strada, magari fino all’ultimo appuntamento, Jacopo. E occhio anche a Siffredi, che potrebbe trasformarsi nella vera rivelazione di questa edizione, complice un physique du rôle che potrebbe garantirgli i voti del pubblico femminile. Sarà difficile durare a lungo invece per artisti come la pur talentuosa Giorgia Turcato, Beatrice Quinta e Dadà, la cui proposta è forse troppo avanguardista per uno show popolare.

Capitolo band. I Tropea partono effettivamente attardati, ma dare mettere così in alto i simpaticissimi Disco Club Paradiso appare un azzardo. Faranno strada, ma chance di raggiungere la finale sembrano averne poche. Diverso il discorso per i Santi Francesi, da tenere assolutamente in grande considerazione, ma ad oggi sono favoriti per l’approdo alla finale gli Omini. Il più grande rischio per il giovane gruppo torinese è il fatto di essere in squadra con Linda. Difficilmente negli ultimi anni abbiamo assistito infatti a una finale con due o più artisti dello stesso roster.

Insomma, se per la vittoria finale ad oggi non sembrano esserci molti dubbi (ma anche lo scorso anno tutti davano per favorito gIANMARIA), per quanto riguarda i possibili quattro finalisti, oltre a Linda, puntiamo su Siffredi, Omini e Iako.