La nuova edizione di X Factor ha presentato delle importanti novità. Non soltanto la conduzione di Ludovico Tersigni, ma anche l’addio alle categorie: Under donne, Under uomini, Gruppi e Over. Questa decisione è stata presa per dare un messaggio di inclusività e per abbandonare le etichette.

“La musica sarà la protagonista. Il talento sarà il nostro unico obbiettivo. Finalmente verranno abbattuti i confini. Quest’anno le nostre squadre ci assomiglieranno per davvero. Via le etichette di genere, età e formazione.Dimenticate Under Donne, Under Uomini, Band e Over! Noi saremo liberi di scegliere gli artisti a prescindere dalle categorie. Ognuno di noi seguirà la propria idea di musica. Questa è una vera rivoluzione. Sarà un nuovo X Factor e non vediamo l’ora. Siamo gasatissimi”.

I giudici di X Factor formano i loro Roster.

Ad un mese dalla prima puntata di X Factor 15, ieri sera Emma, Hell Raton, Mika e Manuel Agnelli hanno formato i loro Roster.

Hell Raton: Karakaz; Versailles (Luca); Edoardo Spinsante.

Manuel Agnelli: Bengala Fire; Erio; Mutonia.

Emma: Vale LP (Valentina Sanseverino); gIANMARIA; Le Endrigo.

Mika: Fellow (Federico Castello); Westfalia; Nika Paris.

Ma quanto spaccano i ragazzi del Roster di #ManuelAgnelli?

Ecco a voi la squadra ufficiale di @Machete_Mnlt 💜💜💜

La polemica sui concorrenti.

Se la decisione di togliere di mezzo le categorie è piaciuta molto, ieri sera la selezione dei concorrenti ha fatto scoppiare una polemica. E indovinate dove? Sì, esatto, proprio su Twitter. Moltissimi telespettatori si sono lamentati del fatto che su 12 posti per i live, soltanto 2 siano andati a delle ragazze.

Onestamente non capisco dove sia il problema. Stanno seriamente dando a persone come Mika, Hell, Agnelli o Emma dei maschilisti? Oppure è legge che nei programmi tv il cast sia composto equamente da persone che si identificano come uomini e persone che si identificano come donne? Evidentemente i ragazzi quest’anno sono stati più convincenti, o semplicemente i giudici hanno preferito le caratteristiche dei maschi che si sono presentati. I giudici dovevano prendere per forza delle donne in quanto tali? Questa sì che è discriminazione.

Ogni volta che leggo queste polemiche pretestuose figlie degli estremisti di Twitter…



Chi sono i vostri preferiti di questa edizione? Io mi sono innamorato di Erio e Nika Paris.



