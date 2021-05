X Factor tornerà anche quest’anno, è ufficiale. Il talent show musicale da quando è approdato su Rai Due nel lontano 2008 è sempre andato in onda senza mai prendersi una pausa (e neanche il Covid ce l’ha fatta a fermarlo).

Dopo quattro edizioni condotte da Francesco Facchinetti e ben dieci da Alessandro Cattelan, X Factor quest’anno avrà un nuovo volto alla conduzione. Chi sarà? Al momento nessun nome è stato ufficializzato.

Inizialmente si era pensato a Marco Maccarini, storico veejay di MTV che – a Il Messaggero – aveva così commentato: “In verità un contatto c’è stato. Se la produzione formalizzasse la proposta io non mi tirerei indietro. E condurre X Factor mi verrebbe anche bene“. Poi, nel frullatore del toto-nomi c’era finita anche Lodovica Comello, già volto Sky (conduce Italia’s Got Talent) che però ha smentito su Instagram:

“In questi giorni sto leggendo molte indiscrezioni sul fatto che sarò io a condurre il prossimo X Factor, volevo dirvi che non è vero, non sarò io a condurre X Factor perché sono impegnata a fare altre cose, ad esempio…. A prendermi cura del mio aspetto!”

X Factor 2021, toto nome sul nuovo conduttore: spunta un volto Mediaset

L’ultimo nome preso in considerazione come sostituto di Alessandro Cattelan per la conduzione di X Factor sarebbe quello di Nicolò De Devitiis, storico volto de Le Iene.

De Devitiis ultimamente si è buttato a fare gli scherzi a Le Iene, ma ricopre quel ruolo dal lontano 2013. In passato ha lavorato anche per MTV e condotto insieme ad Alessia Marcuzzi un’edizione del Wind Summer Festival su Canale 5.