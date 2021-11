X Factor 2021, seconda puntata: le assegnazioni dei giudici ai propri concorrenti, alle prese con le prime cover dei Live.

Dopo aver rotto il ghiaccio con il primo emozionante Live, in cui hanno presentato i propri inediti dopo averci lavorato a lungo con il proprio team, i concorrenti di X Factor 2021 nella seconda puntata dal vivo presenteranno sul palco delle cover. I giudici hanno scelto per loro le assegnazioni più giuste in grado di esaltare le loro qualità. Ma avranno preso le decisioni corrette? Lo scopriremo tra poco. Ecco quali saranno le canzoni protagoniste della seconda puntata di X Factor.

X Factor 2021, seconda puntata: le assegnazioni

Partiamo dalla squadra di Manuel Agnelli, che ha portato con sé due band, finora poco apprezzate, e il superfavorito Erio. Proprio al cantautore livornese ha voluto assegnare un brano perfettamente nelle sue corde: Limit to Your Love di James Blake. I Bengala Fire, per mettere in risalto la loro attitudine british ma anche punk, ha scelto un classico di una delle band più iconiche dell’epoca mod revival, i Jam. Il brano è Town Called Malice. Chiude il terzetto del giudice dai capelli lunghi Closer dei Nine Inch Nails, brano in grado di mettere in risalto la potenza ipnotica e sporca dei Mutonia.

Pop ma non banali le scelte di Mika. A suo giovane diamante grezzo, Nika Paris, l’artista libanese ha scelto di assegnre Come di Jain. Le qualità vocali di Fellow saranno invece messe alla prova con una hit di Harry Styles, Sign of the Times. Allegra e vivace invece la scelta per i Westfalia, che interpreteranno a loro modo il brano di maggior successo degli Outkast, Hey Ya!.

A dare spazio alla musica italiana è invece Emma Marrone. La scelta per gIANMARIA, il concorrente che finora ha più emozionato e appassionato il pubblico, è un classico del suo amico Vasco Rossi: Jenny è pazza. Rimaniamo in tema di classico e passiamo a Vale Lp. La sua vena urban sarà messa alla prova con un classico della sua Campania, Dove sta Zazà nell’interpretazione della romana Gabriella Ferri. Infine, Le Endrigo renderanno omaggio all’artista che più di tutte ha saputo portare in alto la bandiera dell’Italia nel mondo e di issare il vessillo delle lotte per i diritti civili della comunità Lgbtq+: Raffaella Carrà, con la sua A far l’amore comincia tu.

Chiudiamo con il terzetto di Hell Raton. Il producer e trapper ha scelto di far scatenare la vena rock di Versailles con Fantasma dei Linea77. Internazionale il respiro affidato invece ai Karakaz, che reinterpreteranno SexyBack di Justin Tiberlake. Infine, per Baltimora la scelta sarebbe stata additata di ruffianeria la scorsa settimana. Porterà infatti sul palco un brano di Carmen Consoli (ospite d’onore della prima puntata), Parole di burro.

