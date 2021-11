X Factor 2021, quinto Live Show: le assegnazioni, gli inediti e gli ospiti dello show dal vivo più atteso prima della finale.

Sarà un quinto Live show da brividi quello di X Factor 2021. Settimana dopo settimana si sta assottogliando il roster dei concorrenti che si contenderanno la vittoria finale. Anche in questa quinta settimana ci sarà una doppia eliminazione, ma soprattutto ci sarà spazio per un grande ospite, forse il più grande di questa edizione del talent, e poi per tante cover straordinarie, suonate con orchestra, e per dei nuovi inediti.

X Factor 2021: assegnazioni e inediti

Due i concorrenti rimasti a Mika nel suo roster. Nika Paris, che canterà l’inedito No Limits e una cover di Don’t Start Now di Dua Lipa. E poi Fellow, che canterà il brano Non farmi andare e una cover di The Scientist, grande canzone dei Coldplay.

Anche Emma può ancora contare su due concorrenti, tra i favoriti per la vittoria finale. La sua band, Le Endrigo, si esibirà nel quinto Live con l’inedito Panico e con Karma Police dei Radiohead. gIANMARIA canterà invece la sua Senza saliva e una cover di Rimmel di Francesco De Gregori.

Dopo aver perso un pezzo della sua squadra, Manuel Agnelli si gioca il tutto per tutto con i Bengala Fire, che canteranno l’inedito Amaro mio e Girls & Boys dei Blur, e con Erio, che canteranno Fegato, brano scritto da Giuliano Sangiorgi, e Bird Guhl di Anthony and the Johnson.

A chiudere Hell Raton, che può ormai contare sul solo Baltimora. Ultimo concorrente ma non ultimo candidato alla vittoria finale. Il suo inedito s’intitola Baltimora, mentre la cover a lui assegnata è Stay di Justin Bieber e The Kid Laroi.

Gli ospiti di X Factor 2021, quinto Live

Tra una manche e l’altra, a rendere ancora più speciale il quinto Live Show sarà la presenza di Ed Sheeran, un ospite d’onore annunciato già diverse settimane fa e pronto a regalare ai fan emozioni con i brani del suo ultimo grandissimo album, Equals, pubblicato solo una manciata di settimane fa.

Di seguito il video della sua Bad Habits:

