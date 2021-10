Quanto guadagna il vincitore di X Factor 2021: cosa c’è in palio nel talent di Sky, uno dei programmi televisivi più importanti in Italia.

A X Factor 2021 si fa sul serio. Il 28 ottobre è andato in scena il primo Live, dando il via al momento più importante del programma. I dodici concorrenti arrivati fino all’appuntamento dal vivo si stanno giocando una bella fetta del proprio futuro. Certo, vincere il talent non è garanzia di successo (chiedere di recente a Sofia Tornambene e Lorenzo Licitra), e a volte un secondo posto può valere più di ogni altra cosa (si pensi ai Maneskin). Tuttavia, è indubitabile che conquistare il trionfo non solo apra delle importanti porte, ma metta in tasca anche un bel gruzzolo da reinvestire. Scopriamo insieme quanto guadagnerà il vincitore di X Factor 2021.

X Factor 2021: il premio per il vincitore

Come si può leggere nel regolamento ufficiale della nuova edizione del talent di Sky, al vincitore è garantito un contratto con una delle case discografiche più importanti al mondo (dovrebbe trattarsi della Sony, come da tradizione, ma non è specificato). L’accordo contrattuale prevede la preparazione, produzione, distribuzione e promozione del vincitore, con un anticipo minimo garantito sulle vendite. A questo si aggiunge la produzione, distribuzione e promozione di almeno un album di 12 pezzi, o in alternativa di due Ep da 6 tracce ciascuno. Non c’è alcun accenno invece a un premio in denaro ma, guardando al recente passato, all’incirca il vincitore dovrebbe intascare circa 300mila euro, esclusi tour, concerti e vendite.

X Factor 2021: i favoriti

Alla vigilia del primo Live, i bookmaker davano come grande favorito Erio, il cantautore livornese che nelle fase eliminatorie aveva fatto strabuzzare gli occhi a giudici e pubblico. La sua vittoria era data a 2.5. Fanalini di coda due gruppi: i Mutonia e i Bengala Fire a quota 15. Due dei concorrenti che, alla fine del primo Live, sono stati in effetti tra i meno votati della puntata.

Tra gli altri favoriti per i bookmaker ci sono poi Edoardo Spinsante, che si è presentato con il nome di Baltimora, e poi Fellow e gIANMARIA, autore della prima hit del programma, I suicidi:

