X Factor 2021, Live: chi è l’ospite d’onore della prima puntata dello show e le parole dei giudici in sede di presentazione.

Il momento più atteso di X Factor 2021 è arrivato: si parte con i Live show. Lo spettacolo può iniziare. In un’edizione caratterizzata dall’assenza di barriere per le squadre, a tenere banco nella prima conferenza stampa di presentazione delle puntate dal vivo sono le poche donne arrivate fino a questa fase (solo due su dodici concorrenti). Quote rose troppo basse che hanno scatenato una discreta polemica sui social e sulla stampa. Ogni accusa è stata però respinta al mittente, anche da Emma, che del femminismo si è spesso fatta grande portabandiera. E d’altronde il primo ospite d’onore di questa edizione sarà proprio una donna, una grande signora della nostra musica. Ecco tutti i dettagli sul primo Live di X Factor.

Emma Marrone

X Factor 2021: l’ospite del primo Live

Come da tradizione, i Live show di X Factor saranno caratterizzati dalla presenza di grandi ospiti della musica italiana e internazionale. Se già è diventata virale la notizia della partecipazione alla Finale del Forum come superospiti dei Coldplay, per quanto riguarda il primo Live ad aprire le danze sarà Carmen Consoli. La Cantantessa porterà sul palco il suo ultimo album, Volevo fare la rockstare, che è riuscita a mettere d’accordo pubblico e critica, confermandola come uno dei più grandi talenti della nostra musica negli ultimi venticinque anni.

Di seguito il post con l’annuncio del primo Live:

Come partecipare ai Live di X Factor e dove vederli

Gli show dal vivo di X Factor si svolgeranno dal Teatro Repower di Assago, una location allestita in circa 60 giorni di lavoro con un palco di 600 metri quadri, dotato di qualunque strumento in grado di permettere al team creativo, con alla testa Laccio e Shake, di creare spettacoli unici e inimitabili.

Come già lo scorso anno, anche nel 2021 ci sarà poi spazio per l’Hot Factor, lo show che segue la trasmissione dei Live. Per la prima volta la conduzione sarà affidata a Paola Di Benedetto, speaker di RTL 102.5. L’appuntamento è per giovedì all 21.15 su Sky Uno e in streaming su Now, mentre il mercoledì successivo ogni Live sarà riproposto in prima serata in chiaro su TV8.