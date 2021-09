X Factor 2021, la prima puntata: anticipazioni e novità di uno show che si rinnova per rimanere uguale a se stesso.

L’attesa è terminata. Il 16 settembre è il giorno della prima puntata di X Factor 2021. Un’edizione nuova: la prima condotta da Ludovico Tersigni, la prima senza categorie. Paradossalmente, l’elemento di continuità rispetto al passato recente è rappresentato proprio dal tavolo della giuria, che negli anni precedenti è invece spesso cambiato. Ma come funziona questa nuova edizione del talent? Sappiamo bene che le audizioni sono registrate, e per questo sul web è già possibile rintracciare alcune anticipazioni. Senza spoiler, ecco cosa possiamo aspettarci da queste prime puntate.

Manuel Agnelli

X Factor 2021: anticipazioni sulla prima puntata

Al di là dei cambiamenti nel regolamento e nel meccanismo, ci sono altre piccole innovazioni con cui dovremo fare i conti nel corso delle puntate. Innanzitutto, X Factor non sarà più, salvo sorprese, il talent in cui si scovano i nuovi fenomeni del mondo della musica. Insomma, non sarà possibile far nascere da qui un Marco Mengoni, un artista pronto fin da subito, e forse nemmeno dei nuovi Maneskin, talenti grezzi in grado di esplodere nel giro di pochi anni. Il nuovo X Factor è più una scuola, in questo senso più vicino ad Amici. Non che dal talent di Maria De Filippi non escano artisti già pronti per il grande salto, anzi, ma diventano pronti alla fine di un percorso. E così sarà anche a X Factor. Lo si potrà vedere già dalla prima puntata.

Un senso di novità lo dà sicuramente la conduzione di Tersigni. Il giovane attore romano non prova nemmeno a scimmiottare Cattelan, ma si lascia andare, con uno stile semplice e tipicamente romanesco, senza disdegnare qualche divagazione dialettale.

Emma Marrone

Si conferma in uno stato di forma impeccabile Agnelli che, stando alle prime anticipazioni, fin dalla prima puntata avrebbe mostrato una nuova capacità: quella d’insultare senza offendere. Ad alcuni concorrenti di suo gradimento riesce infatti a criticarli in maniera piuttosto dura, ma attraverso dei particolari complimenti che non possono non strappare un sorriso.

Infine, come ogni anno anche stavolta serviranno i fazzoletti. Le emozioni saranno forti fin dalla prima puntata, complice un brano sul suicidio portato da un concorrente dalla penna particolarmente sensibile e delicata. Un pezzo in grado di commuovere tutti, da Emma a Manuel Agnelli.

Dove vedere X Factor 2021

La prima puntata del talent andrà in onda il 16 settembre alle 21 su Sky Uno, Now Tv e anche in chiaro su Tv8. Sarà questa però l’unica puntata disponibile in chiaro fin da subito. Dalla seconda, per poter vedere in chiaro il nuovo episodio bisognerà aspettare il mercoledì della settimana successiva, alla vigilia dunque di un nuovo appuntamento.

Di seguito un video che fa salire l’hype: