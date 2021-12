X Factor 2021, la Finale: il vincitore della quindicesima edizione del talent di Sky condotto da Ludovico Tersigni.

Il momento è arrivato. Dopo una lunga avventura attraverso Audizioni, Bootcamp, Home Visit e Live, X Factor 2021 è arrivato alla Finale. Il carrozzone del programma si è spostato nella location più esclusiva del milanese, il Forum di Assago, per uno show da brividi con grande musica, ospiti d’onore importantissimi (Coldplay e Maneskin) e quattro grandi concorrenti: gIANMARIA, Baltimora, Fellow e i Bengala Fire. Chi sarà il vincitore di questa nuova edizione del talent? Scopriamolo insieme.

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/xfactoritalia

X Factor 2021, la Finale: manche e assegnazioni

I quattro finalisti si sfideranno in tre manche a eliminazione. Nella prima i quattro concorrenti si esibiranno insieme al giudice che li ha seguiti in questo percorso fino alla Finale: Emma canterà con gIANMARIA La nostra relazione, uno dei primissimi capolavori di Vasco Rossi, datato 1978; Mika invece ha scelto una sua canzone, un suo pezzo forte, per duettare con il suo Fellow, Underwater, tratto dall’album The Origin of Love del 2012; Hell Raton duetterà con Baltimora sulle note di Otherside dei Red Hot Chili Peppers; i Bengala Fire canteranno con Manuel Agnelli sulle note dei Cure, con In Between Days.

La seconda manche vedrà i tre cantanti superstiti sfidarsi con un loro medley, ovvero con le cover che hanno presentato durante il proprio percorso. gIANMARIA potrebbe riproporre Rimmel di De Gregori, Jenny è pazza di Vasco e Io sto bene dei CCCP. Fellow potrebbe cantare invece Nemesis di Benjamin Clementine, Anche fragile di Elisa e Dog Days Are Over di Florence + the Machine. Il Best Of di Baltimora potrebbe essere sulle note di Un uomo che ti ama di Lucio Battisti, Parole di burro di Carmen Consoli e Turning Tables di Adele. Per quanto riguarda i Bengala, il loro medley sarebbe sulle note di Making Plans for Nigel degli XTC, Girls & Boys dei Blur e Sunny Afternoon/Chelsea Dagger dei Kinks e dei Fratellis.

Infine, i due concorrenti che saranno arrivati fino alla terza e ultima manche riproporranno i propri inediti. Per gIANMARIA la scelta è ricaduta su I suicidi, per Fellow su Fire. L’inedito di Baltimora potrebbe essere Altro. Infine, dovessero arrivare fin qui i Bengala Fire, tornerebbero alla loro Valencia.

X Factor 2021: le quote dei bookmaker

In questa sfida finale di X Factor non sembra esserci equilibrio: secondo i bookmaker c’è solo un artista che potrebbe davvero vincere quest’anno, ed è gIANMARIA. Il giovane rapper vicentino è stato grande protagonista fin dalle auduzioni, e al momento è dato da Eurobet solo a 1.60. Una quota molto bassa, se si considera che il suo rivale numero uno, secondo gli scommettitori, è Fellow, quotato 3.50 a poche ore dall’inizio della sfida. Ultimi a parimerito Baltimora e i Bengala Fire, dati a 6. Saranno in grado di ribaltare la situazione?

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/xfactoritalia