Uno dei momenti più attesi di X Factor 2021 è arrivato: quello degli Home Visit, delle scelte definitive. Dopo le emozioni delle sedie dei Bootcamp e prima delle grandi prove dei Live, la fase più trepidante in assoluto dello show, arriva il momento della quiete prima della tempesta. O meglio, del tuono che fa intuire l’arrivo di un temporale. E regala uno scroscio interminabile di palpitazioni. Scopriamo insieme chi sono i concorrenti che i giudici hanno portato fino ai Live.

Emma Marrone

X Factor 2021: Home Visit

A rompere il ghiaccio sono i Karakaz, capitanati da un leader che di fatto s’impersonifica con il nome. Presentano una versione personale di Out of Control dei Chemical Brothers davanti al giudice Hell Raton, accompagnato per l’occasione dall’attore Salvatore Esposito. Si prosegue con Mira, 18enne che presenta l’inedito Morire con te, un brano in cui si racconta come il nostro corpo sia solo un involucro di ciò che davvero conta. Terzo concorrente a esibirsi è Edoardo Spinsante, che rischia optando per Luigi Tenco e fa vibrare il cuore con La ballata della moda. E tocca quindi a Versailles, uno dei grandi personaggi di questa edizione. Il suo jolly è l’inedito Patico. Arriva il momento delle scelte. Hell Raton mantiene in squadra Versailles e Karakaz. Rinuncia a malincuore a Melli e Gemmi. L’ultimo ballottaggio è tra Mira ed Edoardo Spinsante. Tanto il talento nella prima, troppe le emozioni regalate dal secondo: Manuelito opta per portare ai Live proprio Edoardo.

Tocca quindi a Mika con l’ospite d’onore Simone Marchetti, direttore di Vanity Fair. Rompe il ghiaccio per la sua tranche la band dei Westfalia, che cantano ma non incantano con My New Mouse. Le emozioni irrompono invece con la voce di Karma, che opta per una cover di Summertime Sadness di Lana Del Rey. Terza la più raffinata di tutte, Nika Paris, che presenta la sua versione di La chanson de Prevert di Serge Gainsbourg. Grande rischio anche per i Mombao, che si giocano la carta di La cura del maestro Battiato. Chiude la cinquina Fellow, che porta London di Benjamin Clementine e soddisfa le aspettative dei giudici. Arriva il momento delle scelte. Proprio Fellow si prende un posto per i Live. Tra le band sceglie far proseguire i Westfalia, perché il percorso dei Mombao è già molto indirizzato. Tra i più giovani invece a spuntarla è Nika Paris.

Le squadre di Manuel Agnelli ed Emma

Si prosegue nel segno del rock ‘n’ roll con Manuel Agnelli e Marco Giallini. Aprono le danze i Bengala Fire, che rischiano con il classico See Emily Play dei Pink Floyd di epoca barrettiana. Prosegue Phill Reynolds, che propone una cover di I Fought the Law dei Clash. Più originale Nava, che presenta l’inedito Firefly e manda in crisi Agnelli. I Mutonia presentano invece una cover di Psycho Killer dei Talking Heads. Si chiude con Erio, che interpreta un brano emozionante degli Smiths. Le scelte sono difficilissime: dentro i Bengala Fire, fuori Phill Reynolds. Erio non può non proseguire. La scelta finale è tra Mutonia e Nava. Alla fine a spuntarla è la band.

E si chiude con Emma, che sceglierà i suoi concorrenti con i fratelli D’Innocenzo. Partenza sprint con Vale LP che porta una bomba di Pino Daniele, Che Dio ti benedica. Delicato ed emozionante Edo, che opta per Dev’essere così di Cesare Cremonini. Le Endrigo portano un inedito, Stare soli, e stupiscono tutti i presenti. Gianmaria invece rielabora Mio fratello è figlio unico del grande Rino Gaetano. Chiudono i Riva, raffinatissimi con E non andar più via di Lucio Dalla. Scelte pesantissime per la Brown, che soffrendo lascia a casa Edo. Tra le band, la scelta ricade su Le Endrigo. Avanti con loro Vale LP e gIANMARIA. Si chiude così anche la puntata Home Visit: si passa ai Live da giovedì prossimo.