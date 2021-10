X Factor 2021, Home Visit: qual è il meccanismo della terza fase del talent e chi saranno gli ospiti d’onore in questa puntata.

Le cose si fanno molto serie per i concorrenti di X Factor 2021. Dopo aver chiuso anche la seconda fase, quella dei Bootcamp, si passa alla terza e ultima fase, quella che separa gli artisti dai Live. Arriva il momento degli attesissimi Home Visit, quello delle scelte definitive. I quattro giudici, Manuel Agnelli, Mika, Hell Raton ed Emma, dovranno scremare ulteriormente le proprie squadre da cinque, scegliendo i tre concorrenti che porteranno fino alla fase finale. Ma come funzionano gli Home Visit? E chi saranno gli ospiti d’onore già annunciati?

X Factor 2021: come funzionano gli Home Visit

Gli Home Visit sono tradizionalmente la fase in cui i giudici portano le proprie squadre in giro per il mondo, in location speciali e legate al mondo della musica, per metterli alla prova un’ultima volta. Lo scorso anno, a causa delle restrizioni dovute alla pandemia, i ragazzi sono stati però riuniti in un’unica location. E tutto fa pensare che anche quest’anno le cose non saranno molto diverse. Il meccanismo alla base è semplice. Gli artisti si esibiranno per cercare di convincere ulteriormente i propri giudici, ma alla fine due artisti per ogni squadra saranno costretti ad abbandonare il talent a un passo dalla fase più emozionante, quella dal vivo.

Chi sono gli ospiti degli Home Visit a X Factor 2021

Come accaduto anche negli anni passati, gli Home Visit segnano l’arrivo dei primi ospiti d’onore del talent. Ogni giudice ha scelto infatti di farsi affiancare, per la scelta definitiva, da amici in grado di poter dare un aiuto sostanzioso. Manuel Agnelli verrà accompagnato in quest’avventura da Marco Giallini, uno degli attori più amati d’Italia, complice anche la sua attitudine rock ‘n’ roll. Con Hell Raton ci sarà un altro attore, più giovane ma con lo stesso talento, Salvatore Esposito.

Altro ambito per Mika, che verrà invece affiancato da un personaggio molto amato nel mondo editoriale, Simone Marchetti, direttore del magazine Vanity Fair. Infine, Emma avrà al suo fianco i fratelli D’Innocenzo, Damiano e Fabio, registi e sceneggiatori tra i più originali in Italia.

