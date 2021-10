X Factor 2021, Live: come votare i concorrenti della quindicesima edizione del talent di Sky con giudici Agnelli, Emma, Hell Raton e Mika.

Il countdown è arrivato al termine. X Factor 2021 è finalmente arrivato alla fase più attesa di tutte: quella dei Live. Da questo momento in poi, anche il giudizio del pubblico avrà il suo peso. I 4 roster messi insieme dai giudici, con tre concorrenti ciascuno, per un totale di 12 artisti in rampa di lancio, si sfideranno mettendo in scena tutto il proprio talento, con performance come sempre spettacolari. Ma come votare i nostri artisti preferiti? Scopriamolo insieme.

Come votare i concorrenti di X Factor 2021

Durante i Live entra in scena non solo il talento dei singoli artisti e le opinioni di Emma e gli altri giudici, ma anche il giudizio del pubblico. Gli spettatori da casa avranno l’opportunità di esprimere la propria valutazione in modo totalmente gratuito attraverso diversi canali.

Il primo canale, aperto a tutti, sia a chi seguirà la puntata su Sky, sia chi la vedrà in streaming su Now Tv, è il canale web. Per poter votare basterà andare sul sito xfactor.sky.it e loggarsi con il proprio Sky ID, oppure registrarsi. Per chi utilizza Sky, la votazoine è possibile anche tramite decoder connesso a internet, premendo sul canale interattivo/tasto verde o attraverso Sky Q. C’è poi l’opportunità di utilizzare l’App ufficiale di X Factor 2021, disponibile su Apple Store o su Play Store e utilizzabile anche tramite smartwatch.

App X Factor 2021: come funziona

L’applicazione ufficiale di X Factor permette di vivere al 100% le emozioni del talent in tantissimi modi, non solo attraverso il voto. All’interno sono presenti quattro sezioni: Home, per poter rivedere tutte le esibizioni, anche quelle degli ospiti, e i commenti dei giudici, oltre al Daily e ai dietro le quinte esclusive; XF Clap, per poter applaudire i concorrenti proprio come se fossi presente in studio; Protagonisti, per poter trovare tutte le notizie in tempo reale; e Vota, per poter esprimere il tuo giudizio gratuitamente. Insomma, se ami X Factor, non potrai farne a meno.

