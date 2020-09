X Factor 2020 tornerà domani sera con la quattordicesima edizione e le novità quest’anno sono davvero molte (alcune dovute al CoronaVirus, come il distanziamento fra i giudici e l’assenza del pubblico).

Durante la conferenza stampa Alessandro Cattelan, che da 10 anni conduce il talent show, ha confessato che questa potrebbe essere la sua ultima edizione.

“Ne parleremo più avanti ma dieci sono un buon numero: è da qualche anno che sto pensando di cambiare, ma è un programma talmente bello che è difficile farlo”.

Infine ha svelato altre novità: la location dei provini non sarà itinerante come gli scorsi anni (ma è stabile al Teatro 5 di Cinecittà a Roma); l’hashtag ufficiale sarà #XF2020 (e non #XF14), la sigla è stata cambiata (quella nuova l’ha realizzata Dardust) e gli Home Visit hanno cambiato nome in Last Call, dato che – per rispettare le norme anti-contagio – quest’anno i giudici non ospiteranno gli artisti a casa propria né andranno all’estero.

SPOILER: vi facciamo vedere in anteprima la nuova sigla di #XF2020 fresca fresca di restyling by @Dardust @DarioFaini ☄️ pic.twitter.com/PLEXjdDAuI — X FACTOR (@XFactor_Italia) September 15, 2020

X Factor 2020: quando va in onda

Ecco il calendario delle puntate di X Factor 2020, in onda ogni giovedì in prima serata – alle 21.15 – su Sky Uno:

– Audizioni: 17 e 24 settembre, 1° ottobre

– Bootcamp: 8 e 15 ottobre

– Last Call: 22 ottobre

– Live Show: dal 29 ottobre

Le sei puntate dedicate alle selezioni saranno trasmesse in chiaro ogni venerdì in prima serata su Tv8, 24 ore dopo la messa in onda di Sky.