In conferenza stampa sono stati presentati i Live di X Factor 2020: ecco le novità e le dichiarazioni dei giudici, con Emma che torna sul caso Roccuzzo.

X Factor 2020 va avanti. Nonostante le cose siano molto cambiate rispetto alla scorsa estate, il talent di Sky non si ferma e si prepara ai Live. Le preoccupazioni sono molte, ma gli organizzatori assicurano che il programma arriverà in fondo, qualunque cosa accada. Dal 29 ottobre partono le puntate dal vivo.

Sette appuntamenti in onda ogni giovedì alle 21.15 su Sky, in replica in chiaro il giorno dopo. La location quest’anno è uno studio nell’ex zona Expo di Milano, e ospiterà anche la finale, non essendo possibile il tradizionale trasloco al Forum di Assago.

X Factor 2020: le novità dei Live

La musica è al centro, secondo lo slogan affermato dagli organizzatori già dalle scorse settimane. Anche per questo già nella prima puntata è stato scelto di far presentare gli inediti dei 12 artisti arrivati fin qui. Canzoni che saranno poi inserite nell’X Factor 2020 Mixtape, che verrà pubblicato venerdì 30 ottobre.

All’interno del disco saranno presenti le canzoni originali di Blind, Blue Phelix, Casadilego, Cmqmartina, Eda Marì, Little Pieces of Marmelade, Manitoba, Melancholia, Mydrama, N.A.I.P., Santi, Vergo. Per quanto rigaurda le cover, torneranno solo più avanti nel coroso della gara, ma saranno ampiamente riarrangiate, assicurano da Sky. A supervisionare le produzioni quest’anno c’è Fabrizio Ferraguzzo, ma ogni squadra avrà il proprio producer ‘personale’: per gli Under Uomini ci sono Frenetik & Orange, per i Gruppi Rodrigo D’Erasmo, per gli Over Taketo Gohara e per le Under Donne Slait.

Infine, va sottolineato che quest’anno non ci sarà l’Extra Factor, sostituito da un post puntata definito Hot Factor e condotto da Daniela Collu:

X Factor 2020: Emma parla dell’eliminazione di Roccuzzo

Nel corso della conferenza stampa virtuale è stato impossibile non parlare di alcuni talenti eliminati nelle scorse puntate. In particolare, si è toccato il tema Roccuzzo, cantautore siciliano eliminato da Emma tra le proteste del web, che si è scatenato contro questa scelta.

Con grande calma, la Brown ha dichiarato: “Mi sono approcciata al programma con tutta l’onestà possibile. Sono stati esclusi molti talenti che ci avevano emozionati. In questo programma possiamo portare solo tre talenti: la mia scelta è caduta su personalità artistiche ben definite. Ma ci tengo a dire che non ho mai parlato di fragilità umana, ma solo di fragilità artistica“.

