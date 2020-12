X Factor 2020, la Finale: assegnazioni, ospiti e tutto ciò che bisogna sapere sull’ultima puntata del talent show di Sky.

Ci siamo. X Factor 2020, quattordicesima edizione del talent, è arrivato all’atto conclusivo. A contendersi la vittoria finale nella grande Finale saranno Casadilego, del team Under Donne di Hell Raton, N.A.I.P., del team Over di Mika, Blind, del team Under Uomini di Emma, e Little Pieces of Marmelade, del team Gruppi di Manuel Agnelli. Chi riuscirà a conquistare il successo? Lo scopriremo tra pochi giorni. Ecco cosa ci dobbiamo aspettare dalla spettacolare Finale di X Factor.

X Factor: le assegnazioni della Finale

Nella prima manche i giovani ragazzi si cimenteranno in alcune cover duettando con i rispettivi giudici. Queste le assegnazioni:

Little Pieces of Marmelade feat. Manuel Agnelli – Veleno (cover Afterhours)

N.A.I.P. feat. Mika – Lollipop (cover Mika)

Blind feat. Emma – La fine (cover Tiziano Ferro/Nesli)

Casadilego feat. Hell Raton – Stan (cover Eminem feat. Dido)

La seconda manche sarà invece molto particolare: un best of di quello che questi ragazzi ci hanno regalato fin qui. Ecco le canzoni che riproporranno:

Little Pieces of Marmelade – I Am the Walrus (cover Beatles) / Bullet with Butterfly Wings (cover Smashing Pumpkins) / Gimme All Your Love (cover Alabama Shakes)

N.A.I.P. – Attenti al Loop / Amandoti (cover CCCP) / Partecipo

Blind – Bambino/Per me è importante (inedito su base Tiromancino) / Cicatrici / Affari tuoi

Casadilego – Kitchen Sink (cover Twenty One Pilots) / xanny (cover Billie Eilish) / A Case of You (cover Joni Mitchell)

Nell’ultima manche, quella decisiva, gli artisti saranno chiamati invece a ripresentare i loro inediti principali:

Little Pieces of Marmelade – One Cup of Happiness

N.A.I.P. – Oh Oh Oh

Blind – Cuore nero

Casadilego – Vittoria

Di seguito il video con il meglio della semifinale, puntata andata in onda il 3 dicembre:

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/xfactoritalia