X Factor 2020, dopo mesi di provini e scremature (tutte rigorosamente in linea con le norme anti-contagio), ha finalmente scelto il suo cast composto da 12 artisti in gara suddivisi equamente fra Under Donne, Under Uomini, Over e Gruppi.

Under Donne di Hell Raton

cmqmartina

Casadilego

Mydrama

Under Uomini di Emma

Santi

Blue Phelix

Blind

Over di Mika

Eda Marì

Vergo

NAIP

Gruppi di Manuel Agnelli

Melancolia

Little Pieces Of Marmelade

Manitoba

Avete già adocchiato il vostro preferito? Nel dubbio ci metteremo un mese solo per ricordarci tutti questi nomi d’arte. Aiuto.

Visualizza questo post su Instagram GG per @hell_raton e la sua squadra di Under Donne. 🥰 In bocca a lupo per i Live Show di #XF2020. Un post condiviso da X Factor Italia (@xfactoritalia) in data: 22 Ott 2020 alle ore 12:46 PDT

Visualizza questo post su Instagram Ecco a voi gli Under Uomini di @real_brown che andranno ai Live. 😍 Non vediamo l’ora di vedervi sul palco di #XF2020, in bocca a lupo ragazzi! Un post condiviso da X Factor Italia (@xfactoritalia) in data: 22 Ott 2020 alle ore 2:20 PDT

Visualizza questo post su Instagram Ecco a voi la squadra di @mikainstagram! Vogliamo venire anche a noi a farci una birra insieme a te e gli Over di #XF2020. 🍺 Un post condiviso da X Factor Italia (@xfactoritalia) in data: 22 Ott 2020 alle ore 1:21 PDT

Visualizza questo post su Instagram Ma quanto spaccano i gruppi di @aew.manuelagnelli? Talmente forti che potrebbero tirar giù l’Arena dei Live di #XF2020. 🤘🏻 Un post condiviso da X Factor Italia (@xfactoritalia) in data: 22 Ott 2020 alle ore 1:47 PDT