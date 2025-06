Wydad vs Al Ain: Diretta e Aggiornamenti del Match Mondiale

La fase a gironi del Mondiale per Club culmina con l’incontro tra Wydad e Al Ain. Entrambe le squadre, già eliminate dalla corsa agli ottavi di finale, si preparano per la loro ultima partita.

Il Wydad, squadra marocchina, ha esordito con una sconfitta di 2-0 contro il Manchester City e ha subito un’altra battuta d’arresto per 4-1 contro la Juventus. Situazione simile per l’Al Ain, che ha perso 5-0 contro la Juventus nella gara di apertura e ha subiuto un pesante 6-0 dal Manchester City nel secondo incontro. Anche per loro, il bilancio è di zero punti in due partite.

L’incontro si presenta come un’opportunità per entrambe le squadre di concludere il torneo con una vittoria, dopo prestazioni deludenti nelle precedenti partite. Gli aggiornamenti in tempo reale del match forniranno informazioni su formazioni, momenti salienti e il risultato finale, oltre a dettagli su come seguire la partita in diretta.

