Da stranotizie
WWF Terre del Tirreno Penisola sorrentina

Il WWF Terre del Tirreno della Penisola sorrentina ha realizzato il calendario per l’anno 2026, grazie al contributo del Comune di Sant’Agnello. Il tema di quest’anno è l’oasi in città e il suo micro-mondo “disegnato”. Il presidente del WWF Terre del Tirreno, Claudio d’Esposito, spiega che il progetto è iniziato con uno schizzo progettuale che è diventato realtà, trasformandosi in un giardino dove incontrare la natura.

Il calendario 2026 del WWF Terre del Tirreno è realizzato con foto che fanno da scenografia ai colorati disegni del cartoonist Riccardo Mazzoli e accompagna per dodici mesi alla scoperta di alcuni dei molteplici rappresentanti della piccola fauna selvatica che nel parco ha trovato rifugio, cibo e luogo di nidificazione. Il calendario, stampato a tiratura limitata, aiuterà a sostenere le attività del WWF Terre del Tirreno in difesa della Natura e si può richiedere via email o sulla pagina Facebook del WWF Terre del Tirreno.

L’oasi in città è stata creata con centinaia di specie arboree e arbustive diverse, piante che fioriscono in periodi diversi, spazi incolti e rifugi per la fauna “minore”. Il giardino è diventato una vera oasi in miniatura, dove api e podaliri scelgono la lavanda, bombi preferiscono iperico e more, lucertole corrono da un angolo all’altro, cince nidificano nelle cassette di legno e visitano le mangiatoie in inverno. Il WWF continuerà a prendersi cura dell’area grazie al rinnovo della convenzione con l’amministrazione comunale di Sant’Agnello.

