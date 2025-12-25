Wwf: stop ai botti per gli animali

Il WWF ha lanciato un appello per ridurre l’uso dei botti durante il Capodanno, in quanto possono avere effetti negativi sugli animali. I botti possono causare stress e paura negli animali, che possono reagire in modo imprevedibile e mettersi in pericolo. Inoltre, i botti possono anche danneggiare l’udito degli animali e causare loro dolore. Il WWF chiede quindi di ridurre l’uso dei botti e di trovare alternative più sicure e più rispettose per gli animali.