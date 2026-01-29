È possibile che si siano già formate forti opinioni sul nuovo adattamento di Wuthering Heights diretto da Emerald Fennell, nonostante non sia ancora stato rilasciato. Forse si ritiene che il romanzo sia un testo sacro e che qualsiasi adattamento sia un sacrilegio, o forse si è entusiasti di vedere cosa farà un’iconoclasta come Fennell con un libro vecchio di 179 anni.

Recentemente è stato rivelato che Margot Robbie e Jacob Elordi, protagonisti del film, hanno anelli identici con due scheletri abbracciati e la frase “Qualunque cosa siano fatte le nostre anime, le sue e le mie sono le stesse”. Questo ha sollevato alcune domande sulla misura in cui gli attori stanno cercando di convincere il pubblico che siano innamorati.

Durante la campagna pubblicitaria, Elordi e Robbie hanno cercato di convincere tutti che sono amanti, con interviste e dichiarazioni che li descrivono come profondamente innamorati. Tuttavia, è noto che Margot Robbie è sposata con Tom Ackerley e ha un figlio con lui, e che la campagna pubblicitaria è probabilmente il risultato di una discussione tra loro e il dipartimento di pubbliche relazioni della Warner Bros.

Questo approccio alla promozione dei film sta diventando la norma? necessario creare relazioni parasociali con gli attori per godersi i loro film? Non c’è stato un tempo in cui si capiva che la performance di un attore iniziava con i titoli di apertura e finiva quando si accendevano le luci? La speranza è che tutte queste manovre aiuteranno Wuthering Heights a diventare un fenomeno di successo, ma a spese delle nostre cellule cerebrali. Siamo tutti adulti, dovremmo essere in grado di distinguere tra un attore e il personaggio che interpreta.