WTM London 2025: Futuro del turismo globale in evoluzione

Il World Travel Market (WTM) London 2025 si preannuncia come un evento fondamentale per il turismo a livello mondiale. Con oltre 40 conferenze previste, la manifestazione avrà come tema centrale “Reinventare il viaggio in un mondo che cambia”.

Dal 4 al 6 novembre, presso l’ExCel center di Londra, saranno riuniti i leader del settore per discutere delle sfide attuali e future del turismo, analizzando nuovi trend e trasformazioni, in collaborazione con eventi chiave come l’ITB di Berlino.

Per la prima volta, tutte le presentazioni saranno aggregate attorno a un tema comune, affrontando argomenti che vanno dalle politiche internazionali ai cambiamenti nel comportamento dei viaggiatori, senza tralasciare innovazione tecnologica, sostenibilità e marketing. La rilevanza dell’evento è ulteriormente sottolineata dai risultati del 2024, che hanno visto una crescita del 19% in termini di partecipazione e un raddoppio dell’attenzione verso la sostenibilità.

Momenti salienti includeranno il WTM Trends Report, realizzato con Oxford Economics, e il WTM Ministers’ Summit, che vedrà la partecipazione di ministri del turismo e leader globali.

Il programma comprenderà summit tematici come il DEAI Summit sull’inclusione, il Technology Summit sull’innovazione nel settore viaggi, il Geo-economics Summit sulle trasformazioni macroeconomiche, il Marketing Summit sulle strategie promozionali e il controverso Sustainability Summit, intitolato “Il turismo sostenibile è morto – Lunga vita al turismo sostenibile”.

Inoltre, spazi per media e creatori di contenuti esploreranno l’impatto dell’intelligenza artificiale nel turismo, con interventi di esperti come il futurista gastronomico Tony Hunter. Con una proposta così ricca, il WTM London 2025 si conferma come uno dei principali eventi di riferimento per i professionisti del settore turistico.