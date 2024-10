Wta Pechino 2024, Errani e Paolini in finale nel doppio

Sara Errani e Jasmine Paolini si sono qualificate per la finale del doppio al torneo WTA 1000 di Pechino, battendo le statunitensi Sofia Kenin e Bethanie Mattek-Sands con un punteggio di 6-4, 1-6, 10-4. Questa semifinale rappresenta il sesto appuntamento di successo per le due azzurre in questa stagione. È particolarmente significativo perché hanno ottenuto vendetta dopo essere state eliminate dalle stesse avversarie in semifinale a Miami in precedenza.

La vittoria porta Errani e Paolini sempre più vicino alle WTA Finals di Riyadh. Ora manca solo la certezza matematica per ufficializzare la loro qualificazione. Se dovessero riuscire ad ottenere questo obiettivo, sarebbe una pietra miliare: segnerebbe infatti la prima partecipazione di una giocatrice o di una coppia italiana in questo prestigioso torneo di fine stagione dal 2015.

Il torneo di Pechino, che si svolge su una superficie in cemento, ha un montepremi notevole di 8.955.610 dollari, sottolineando l’importanza e il livello di competitività dell’evento. Le due atlete italiane stanno dimostrando una grande intesa e abilità in campo, affermandosi tra le migliori nel circuito.

Le emozioni per Errani e Paolini sono palpabili, poiché ogni vittoria le avvicina ulteriormente a un traguardo che rappresenterebbe il culmine di una stagione straordinaria. Le WTA Finals riuniscono le migliori otto coppie di doppio del mondo, ed il fatto che due atlete italiane possano essere protagoniste di questo evento è una soddisfazione non solo per loro, ma anche per il tennis italiano nel suo complesso.

In sintesi, il successo nel doppio a Pechino rappresenta un momento di grande significato per Sara Errani e Jasmine Paolini, che continuano a scrivere la loro storia nella storia del tennis femminile. E ora, l’attenzione si sposta sulla finale che le attende, mentre sognano di poter partecipare alle WTA Finals, un obiettivo che sembra sempre più vicino.