Wta Madrid, Paolini al terzo turno: affronterà Sakkari

Esordio vincente per Jasmine Paolini nel torneo Wta di Madrid. La 26enne di Bagni di Lucca, attualmente al numero 6 del ranking Wta, è stata esentata dal primo turno e ha superato nel secondo turno la britannica Katie Boulter, numero 40 Wta, con un convincente punteggio di 6-1, 6-2 in un’ora e un minuto di gioco.

Nel prossimo turno, Paolini affronterà Maria Sakkari, attualmente al numero 82 del ranking, che ha avuto la meglio sulla polacca Magda Linette, numero 33 del mondo, in due set, chiudendo con il punteggio di 7-6 (7-5), 6-3. Paolini ha commentato l’incontro, sottolineando che Sakkari è un’ottima giocatrice e riconoscendo che si aspettava una partita più difficile. Ha trovato entusiasmante giocare davanti a un pubblico caloroso e si aspetta buone prestazioni nel torneo, pur riconoscendo la necessità di adattarsi all’altura di Madrid e ai rimbalzi della pallina, che risultano impegnativi.

“Sono ancora in fase di adattamento, ho bisogno di qualche giorno per gestire tutto al meglio”, ha affermato Paolini. Ha anche menzionato di star tentando di imparare un po’ di spagnolo, anche se trova più facile esprimersi in italiano. “Non è facile, ma ci provo comunque: cerco di apprendere il più possibile. Muchas gracias”, ha concluso.