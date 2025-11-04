19.9 C
Attualità

Wta Finals: Paolini sfida Gauff nel match decisivo di Riyadh

Oggi si svolge la partita tra Jasmine Paolini e Coco Gauff nel secondo turno del girone Graf delle WTA Finals, un incontro decisivo per entrambe le giocatrici, già eliminate in precedenza. Gauff, campionessa in carica e testa di serie numero 3, ha una leggera supremazia nei confronti di Paolini, con tre vittorie a testa nei precedenti scontri.

La partita è iniziata con Paolini che ha tenuto il servizio nel primo game. Tuttavia, Gauff ha risposto mantenendo la sua battuta e guadagnando un break. Dopo un ottimo inizio dell’azzurra, Gauff ha consolidato il vantaggio chiudendo il primo set 6-3. Il primo game del secondo set ha visto Paolini tornare in gioco, ma Gauff ha continuato a mantenere il controllo.

La copertura dell’evento è estesa, con la possibilità di seguire il match in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW. Le WTA Finals 2025 presentano un montepremi record, con 15,5 milioni di dollari, e i premi suddivisi tra singolare e doppio sono i più alti mai offerti. La competizione si svolge sul cemento di Riyadh, rendendo l’atmosfera ancora più suggestiva per un evento di tale importanza.

