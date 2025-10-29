WTA Finals a Riyadh: tenniste USA pronte a brillare

Nel prossimo weekend iniziano le WTA Finals a Riyadh, in Arabia Saudita, un evento che coinvolge le otto migliori tenniste della stagione. L’ultima qualificata, Elena Rybakina, ha guadagnato il suo posto grazie alla semifinale raggiunta al WTA 500 di Tokyo, superando Mirra Andreeva, paolini e Keys.

Quest’anno, ci saranno solo due nuovo partecipanti rispetto all’edizione precedente: Amanda Anisimova e Madison Keys prendono il posto di Barbora Krejcikova e Zheng Qinwen. Le altre sei giocatrici rimangono invariate: Aryna Sabalenka, Iga Swiatek, Coco Gauff, Jessica Pegula, Rybakina e Jasmine Paolini. Con quattro tenniste statunitensi, questa edizione eguaglia il record del 2002, quando quattro americane erano presenti.

Rybakina ha conquistato l’accesso alle Finals all’ultimo momento, ma le recenti modifiche regolamentari hanno evitato situazioni di partecipazione dell’ultimo minuto. Le otto tenniste avranno quindi tempo per riposarsi e prepararsi per il round robin.

Sabalenka arriva a Riyadh dopo un periodo di riposo dalla vittoria allo US Open e si è allenata con l’obiettivo di presentarsi al meglio. Nonostante non abbia ancora vinto il titolo alle Finals, ha dimostrato di essere una delle migliori sul cemento.

Coco Gauff, dopo il successo a Wuhan, si presenta come campionessa in carica, mentre Jessica Pegula è reduce da buone prestazioni, inclusa una finale a Wuhan. Jasmine Paolini, unica italiana presente, ha conquistato il pass grazie ai risultati nei tornei WTA 1000 e 500, raggiungendo un traguardo significativo nella sua carriera.