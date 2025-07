WTA Finals 2025: Tensione e sfide al torneo di Riyadh

Il mondo del tennis si prepara a vivere un evento di grande prestigio con le imminenti WTA Finals 2025, che si svolgeranno dal 1° all’8 novembre a Riyadh, Arabia Saudita. Questo torneo conclude la stagione e vedrà protagoniste le otto migliori giocatrici in singolare e le otto migliori coppie in doppio.

Le atlete qualificate per il singolare saranno determinate dalla classifica della “Race”, con le prime sette posizioni che assegneranno le teste di serie. L’ottava testa di serie spetterà a una vincitrice di uno dei tornei del Grand Slam, che figura tra l’ottava e la ventesima posizione della classifica, come accaduto nel 2024 con Barbora Krejcikova. Se tutte le vincitrici dei Grand Slam sono già tra le prime sette, si prenderà in considerazione la giocatrice in ottava posizione nella Race.

Per quanto riguarda il doppio, anche in questo caso la qualificazione si baserà sui risultati ottenuti dalle coppie durante la stagione. Si confronteranno le otto squadre migliori, pronte a contendersi un titolo prestigioso.

Nell’edizione passata, Coco Gauff ha trionfato nel singolare, mentre Gabriela Dabrowski ed Erin Routliffe hanno vinto in doppio. Questo evento rappresenta l’apice della stagione tennistica femminile, attirando l’attenzione di appassionati e media di tutto il mondo.