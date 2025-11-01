WTA Finals 2025: diretta e match da seguire in Italia

Oggi, sul campo delle WTA Finals, si svolgerà un’intensa giornata di tennis. Alle 13:30 ora italiana, Jasmine Paolini e Sara Errani affronteranno Asia Muhammad e Demi Schuurs. Successivamente, a partire dalle 16:00, Iga Swiatek sfiderà Madison Keys nel singolare. A seguire, Amanda Anisimova incontrerà Elena Rybakina, e la giornata si concluderà con il doppio tra Veronika Kudermetova ed Elise Mertens contro Hsieh Su-wei e Jelena Ostapenko.

Le WTA Finals sono visibili in diretta in Italia su SuperTennis e, per chi dispone di un abbonamento, sui canali Sky Sport. Gli appassionati possono seguire il torneo anche in streaming attraverso SkyGo, NOW Tv e SuperTenniX.

Di seguito si riporta il programma dei match per i prossimi giorni:

Domenica 2 novembre:

RR doppio: Gabriela Dabrowski / Erin Routliffe – Mirra Andreeva / Diana Shnaider (dalle 13:00)

RR singolare: Aryna Sabalenka – Jasmine Paolini (non prima delle 15:00)

RR singolare: Coco Gauff – Jessica Pegula (non prima delle 16:30)

RR doppio: Katerina Siniakova / Taylor Townsend – Timea Babos / Luisa Stefani (a seguire)

Lunedì 3 novembre:

Round robin doppio donne (dalle 13:00)

Round robin singolare donne (non prima delle 15:00)

Round robin singolare donne (non prima delle 16:30)

Round robin doppio donne (a seguire)

Martedì 4 novembre:

Round robin doppio donne (dalle 13:00)

Round robin singolare donne (non prima delle 15:00)

Round robin singolare donne (non prima delle 16:30)

Round robin doppio donne (a seguire)

Mercoledì 5 novembre:

Round robin doppio donne (dalle 13:00)

Round robin singolare donne (non prima delle 15:00)

Round robin singolare donne (non prima delle 16:30)

Round robin doppio donne (a seguire)

Giovedì 6 novembre:

Round robin doppio donne (dalle 13:00)

Round robin singolare donne (non prima delle 15:00)

Round robin singolare donne (non prima delle 16:30)

Round robin doppio donne (a seguire)

Venerdì 7 novembre:

Semifinale doppio donne (dalle 13:30)

Semifinale singolare donne (non prima delle 16:00)

Semifinale singolare donne (a seguire)

Semifinale doppio donne (a seguire)

Sabato 8 novembre:

Finale doppio donne (dalle 14:00)

Finale singolare donne (non prima delle 17:00)