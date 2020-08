– Una notte da ricordare per il mondo del wrestling italiano. Per la prima volta nella storia della All Elite Wrestling, la compagnia statunitense di proprietà di Tony Khan, un wrestler del nostro paese è salito sul ring durante lo show “AEW Dark”. Il suo nome è Daniele Dentice D’Accadia, nell’ambiente semplicemente “D3”: è un 28enne nato a Roma e volato 7 anni fa alla volta degli Stati Uniti per inseguire il suo sogno americano, quello di diventare un professionista in questo sport-entertainment.Dopo tanti sacrifici e nuova vita costruita in Florida, ora per questo ragazzo è il momento di raccogliere quanto seminato. Nell’ultimo anno è stato chiamato in ben tre occasioni dalla WWE, cioè la compagnia di wrestling più importante al mondo. E adesso è arrivata la chance nella federazione che ambisce a diventare la concorrente principale del colosso di Vince McMahon e che neanche due settimane fa ha iniziato a popolare il palinsesto televisivo italiano grazie all’accordo stretto con Sky. Un momento storico da sfruttare, insomma. E Daniele Dentice D’Accadia lo ha fatto nel suo incontro, un 6-man tag team match in cui ha fatto squadra con Ryzin e Faboo Andre, per affrontare il più celebre trio del Dark Order’s, composto da John “4” Silver, Colt Cabana e Alex “3” Reynolds.



D3: “Questo è solo l’inizio”

Ne è uscito con una sconfitta, ma questa nel wrestling lascia il tempo che trova. Lui infatti ha ben figurato, ha “venduto bene i colpi”, come si dice nel gergo. E non a caso subito dopo è stato contattato dalla federazione per altre apparizioni in futuro: “Il più grande grazie – ha scritto sul suo profilo Facebook – va al mio Paese, l’Italia. Alla mia città, Roma. Alla mia gente per il sostegno, il calore e l’amore che ogni giorno mi mostra. Rappresentarvi per me è un onore, in tutto ciò che faccio c’è molto di più che un semplice sogno. In ogni singolo gesto c’è un pezzo di ognuno di voi che porto con me. Siete voi la mia ispirazione. Un intero paese che si alza all’una di notte solo per vedermi lottare è qualcosa che non ha prezzo, che mi commuove. Fiero di essere italiano, scriviamo la storia perché noi ce la meritiamo. Questo è solo l’inizio”.