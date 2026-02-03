Wrabel Up Above: nuovo album USA

Wrabel si conferma uno degli artisti più intensi del panorama pop moderno. Il cantautore torna con “Up Above”, il suo terzo album in uscita il 13 febbraio per Nettwerk Music Group. Questo progetto segna una svolta creativa, abbracciando contraddizione, surrealismo e una nuova forma di accettazione radicale.

L’ispirazione per il disco è nata dalla lettura di “Nuclear War: A Scenario” della giornalista Annie Jacobsen. Da quelle pagine, Wrabel ha tratto immagini ultraterrene, trasformandole in metafore sulla fragilità della vita e sui paesaggi emotivi che la attraversano. Il risultato è un album meditativo e cinematografico, che esplora temi come la resa emotiva, la contemplazione celestiale e la surrealtà.

Dopo il successo globale di brani come “Ten Feet Tall” e “The Village”, divenuto un inno per i diritti transgender, Wrabel ha raggiunto una nuova maturità artistica. Se il precedente lavoro era un racconto autobiografico, “Up Above” amplia lo sguardo costruendo mondi e texture sonore. Il disco è nato nella solitudine del suo salotto ed è stato plasmato insieme ai produttori Austin Ward e Damien Taylor.

Il processo creativo è stato intenso e catartico. Tra le canzoni più significative c’è “greener”, la cui prospettiva è cambiata dopo la lettura del libro, diventando una riflessione potente sull’insensatezza dell’invidia di fronte alla precarietà dell’esistenza. Con questo album, Wrabel trasforma il caos in poesia, abbracciando vulnerabilità, meraviglia e complessità.