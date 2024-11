Wothfav 244 Pezzi Adesivi Natalizi Riutilizzabili per Finestre: Decorazioni Festive con Fiocchi di Neve e Vetrofanie

Price: 9,99€

Design: Queste vetrofanie natalizie sono ricche di elementi natalizi, adatti a creare un paese delle meraviglie invernale, tra cui l’albero di Natale, la renna, la campana, la parola “Merry Christmas”, le case, i fiocchi di neve e altro ancora.

Applicazioni: Queste decalcomanie di Buon Natale sono adatte per feste natalizie, decorazioni interne per le vacanze. Sono anche regali divertenti per i vostri amici e famiglie. Aiuta ad aggiungere più atmosfera natalizia.

Specifiche:

Materiale: PVC

Pezzi: 244

Il Pacchetto Include: 9 Fogli(20cm*30cm/7.87in*11.8in)

Guida all’uso:

1. Assicurarsi che la superficie sia liscia e senza alcuna struttura (come lo specchio e il vetro). Altrimenti l’aria entrerà nello spazio tra i clings e la superficie e farà cadere i clings.

2. Pulire la superficie per assicurarsi che non ci siano polvere e grasso sulla superficie.

3. Spruzzare un po’ d’acqua sulla superficie. L’acqua li farà aderire meglio.

4. Applicare i clings e rimuovere l’acqua residua.

Vetrofanie Natalizie: 9 fogli 244 pezzi Adesivi Natalizi per Finestre Riutilizzabili, tra cui albero di Natale, renna, campana, parola “Merry Christmas”, case, fiocchi di neve e punti di tutte le forme e dimensioni diverse, ecc. Perfetti per le decorazioni natalizie e per i regali.

Design Unico: Gli adesivi elettrostatici natalizi sono realizzati in materiale PVC di alta qualità, con motivi su entrambi i lati, stampati in colore bianco, che possono essere chiaramente visti attraverso la finestra sia dall’esterno che dall’interno, più accattivanti per le folle.

Facile da Usare: Basta spruzzare un po’ d’acqua sul vetro, attaccare le decalcomanie e rimuovere le bolle d’aria, mantenendole in posizione per tutto il periodo delle vacanze. Non danneggiano il vetro e non lasciano residui al momento della rimozione. Conservare per riutilizzarle l’anno successivo.

Mood Festivo: per le riunioni di famiglia, i supermercati o i negozi, le decorazioni natalizie nelle scuole, le finestre delle camerette dei bambini. Elementi a tema bianco per creare un paese delle meraviglie invernale. Abbondanti elementi natalizi per rendere la vostra casa natalizia!

Decorazioni Natalizie Divertenti: Porterà una forte atmosfera di festa al vostro festival! Gli adesivi natalizi per finestre sono adatti a qualsiasi superficie liscia, come porte e finestre di vetro, frigoriferi, specchi, pareti lisce. Allegria immediata!