Worldline, rumors: possibile acquisto quota da parte di Credit Agricole

– Credit Agricole starebbe esplorando la possibilità di costruire una partecipazione in Worldline, colosso francese attivo nelle soluzioni di pagamento, per aiutare a stabilizzare il suo partner nei pagamenti. Lo ha scritto Bloomberg, citando persone che hanno familiarità con la questione.

L’istituto di credito francese avrebbe discusso una potenziale mossa per acquistare azioni di Worldline dopo che le sue azioni sono crollate nelle ultime settimane, si legge nell’indiscrezione. Worldline il 25 ottobre ha tagliato i target per il 2023, facendo precipitare le azioni del 59% in una sola seduta.

Dopo la pubblicazione della notizia, è ottima la performance di Worldline, che si attesta a 14,91 euro, con un aumento del 4,74%. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all’insegna del toro con resistenza vista a quota 15,75 e successiva a 17,29. Supporto a 14,21.